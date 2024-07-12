Araçların "yerli gözü" dünyaya açılıyor

ODTÜ mezunu bilgisayar mühendisi Ömer Orkun Düztaş ve elektrik-elektronik mühendisi Alparslan Işıklı'nın ortaklığında 2011 yılında kurulan Büyütech, 2013 yılında Türkiye'nin endüstriyel alanda ilk akıllı kamerasını yaptı.

Bundan 3 yıl sonra savunma sanayisi ve son kullanıcı ürünleri alanında firmalara teknoloji sağlayıcı olarak kamera geliştirme çalışmalarına başlayan Büyütech, daha sonra stratejik bir karar vererek 2020'de otomotiv sektörüne odaklanma kararı aldı.

"Trafik kazalarının olmadığı, bu kazalarda insanların ölmediği veya yaralanmadığı bir dünya yaratmak" için çözümler üretmeye yoğunlaşan şirket, Türkiye'nin ilk ve tek yerli, ileri teknoloji kamera tasarım ve üretim firması olarak faaliyet yürütüyor.

Şirketin ürün gamında, geri görüş kamerası, çevre görüş sistemi, sürücü yorgunluk algılama kamerası, ön ve arka ADAS (Gelişmiş Sürücü Destek Sistemleri) kamerası gibi güncel ürünlerin yanı sıra yan ayna kamerası, termal kamera ve Podar gibi geleceğe yönelik geliştirilen ürünler yer alıyor.

Türkiye'nin önde gelen otomotiv firmalarından Farplas Otomotiv'den 2022 yılında yatırım alan şirket, aynı yıl Türkiye'nin ilk otomotiv sınıfı kamera fabrikasını kurdu.

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Geçen yıl Togg için üretime başlayan Büyütech, kuruluşundan 2023 yılına kadar 90 bin kamera üretmeyi başardı. 2023'te üretim merkezinin devreye alınmasıyla yıl bitmeden 200 bininci kameranın üretimi gerçekleştirildi. Büyütech, üretim performansını artırarak kısa sürede toplamda 350 bin civarında kamera üretimine ulaştı.

Türkiye'nin önde gelen otomotiv ve iş makinası markaları ile çalışan Büyütech, bugüne kadar 60 milyon avroluk sözleşme imzaladı. Şirket 2030 yılına kadar 350 milyon avro ciroya ulaşmayı amaçlıyor.

Halka arz öncesi yatırım turu

Büyütech, ODTÜ Teknokent ve Bilişim Vadisi'nde 80'den fazla personelle çalışmalarını sürdürüyor.

Bu gelişim sürecinde yatırımcıların da ilgisini çeken Büyütech, 2021'deki 2,5 milyon avroluk yatırımla 10 milyon avro değerine ulaştı. 2023'te 4 milyon 230 bin dolar yatırım alan şirket, bu kez 28 milyon 230 bin dolar değerine çıktı.

Halka arz hedefi öncesi yatırım turuna hazırlanan Büyütech, gelişimini sürdürmek ve sermaye yapısını güçlendirmek için 10 milyon dolarlık fona ulaşmayı amaçlıyor.

Rotada Avrupa ve ABD var

Büyütech Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Orkun Düztaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sahip oldukları bilgi birikimi ve üretim altyapısıyla otomotiv sektörü için yüksek kaliteli kamera tabanlı çözümler geliştirdiklerini söyledi.

Bu sayede araçların dünyayı insanlar gibi algılamasını ve güvenli ulaşım koşulları oluşturmayı amaçladıklarını dile getiren Düztaş, ürünlerinin otomotiv sektörünün önde gelen oyuncuları tarafından tercih edilmesinden mutluluk duyduklarını ifade etti.

Yakın zamanda Avrupa ülkeleri ve ABD'ye açılmayı amaçladıklarını söyleyen Düztaş, araç kamerası alanında küresel bir oyuncu olmak için adımlar attıklarını belirtti. Düztaş, yeni yatırım turunun bu hedeflere ulaşma konusunda kendilerine önemli imkanlar sunacağını kaydetti.