Araçlar çürüyor İstanbul yanıyor

Akit, CHP genel başkanlığına soyunan Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin içler acısı halini belgelemeye devam ediyor. Son olarak Başakşehir İkitelli Organize sanayi bölgesinde bulunan 6 katlı bir iş hanındaki yangını 3 günde söndüremeyen İstanbul İtfaiyesinin envanterindeki çok sayıda aracın servislerde beklediği ortaya çıktı. Toplamda 375 aracı bulunan Avrupa Yakası İtfaiye Müdürlüğü’nün, CHP’li İBB yönetimiyle birlikte araçlarının bakımını yapmadığı, ‘yedek parça’, ‘fren ayarsızlığı’, ‘kabinde is kokusu’, ‘hidrolik kaçağı’ ve ‘muayenesi olmadığı’ şeklinde basit arızalar ve uyduruk gerekçelerle her 4 araçtan birini çürümeye terk ettiği belirlendi. AK Parti döneminde ‘dünyanın en iyi ilk 10 itfaiyesi’ arasında yer alan İstanbul İtfaiyesine kayıtlı olan ve değeri milyonlarca lirayı bulan onlarca aracın yıllardır serviste tamir edilmeyi beklediği belirlendi.

Araçlar depolara çekildi

İşte insanların can ve mal güvenliğini korumakla görevli oldukları halde, CHP’li İBB yönetiminin iş bilmezliğiyle adeta çürümeye terk edilen itfaiye araçlarından bazıları şöyle:

Bakırköy Grup Amirliğine bağlı Mercedes marka, 34 MIZ 30 plakalı ‘İtfaiye Merdiven Aracı’nın ‘genel bakım’ gerekçesiyle 2 Kasım 2020’de servise alındığı, 954 gündür tamir edilmeyi beklediği ortaya çıktı. Yüksek Pompa Sistemli İtfaiye Aracı (Ahtapot)’nın da ‘hidrolik kaçağı var” gerekçesiyle 146 gündür tamir edilmediği belgelendi.

Beylikdüzü Grup Amirliğine kayıtlı 34 MIZ 26 plakalı İtfaiye Merdiven Aracı’nın 657 gündür serviste bekletildiği belirlendi.

Başakşehir Grup Amirliğine bağlı aynı marka, 34 MIZ 28 plakalı İtfaiye Merdiven Aracı’nın da benzer bir arıza ile 975 gündür çürümeye terk edildiği öğrenildi. Hızır Güç Afet Müdahale ve Söndürme İtfaiye Aracı da “Yağ kaçırıyor” gerekçesiyle 880 gündür yangınlarda görev yapmıyor.

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Çatalca Grup Amirliği envanterine kayıtlı İVECO marka ‘İlk müdahale Aracı’ ise ‘Hava hortumları arızası” sebebiyle 325 gündür tamir edilmeyi beklediği belirtildi.

Bahçelievler Grup Amirliğine bağlı Hızır Güç Afet Müdahale ve Söndürme İtfaiye Aracının da, “Muayenesi yok” denilerek 751 gündür hizmet vermediği kaydedildi. Hızır Güç Afet Müdahale ve Söndürme İtfaiye Aracı, “Sağ arka Aks kovanı kırık” arızasıyla 665 gündür devre dışı.

Sarıyer Grup Amirliğine bağlı Mercedes marka İtfaiye Merdiven Aracı’nın ‘yangında zarar görme’ sebebiyle 438 gündür tamir sırası bekledi tespit edildi.

Koca Yusuflar çürüyor

2008 yılında İstanbul İtfaiyesinin envanterine kaydedilen 52 adet ‘Koca Yusuf’ isimli Hızır Güç Afet Müdahale ve Söndürme İtfaiye Aracının 43’ünün ise resmen çürümeye terk edildiği belirlendi.

Şişli Grup Amirliğine bağlı Hızır Güç Afet Müdahale ve Söndürme İtfaiye Aracı, “Pompa su yolu açılmıyor” denilerek 962 gündür depoda bekletiliyor.

Arnavutköy Grup Amirliğine bağlı Hızır Güç Afet Müdahale ve Söndürme İtfaiye Aracı, “Yağ filtresi arızası” sebebiyle kaldırıldığı serviste 924 günü doldurdu.

Yine Hızır Güç Afet Müdahale ve Söndürme İtfaiye Aracı, Kabin içerisinde yanık kokusu geliyor” mazeretiyle 747 gündür arızalı. Ayrıca Hızır Güç Afet Müdahale ve Söndürme İtfaiye Aracı da 107 gün önce “silecekleri çalışmıyor. Farları yanmıyor” diye servise alındı.

Yağ yok, muayene yok

Avcılar Grup Amirliğine bağlı Hızır Güç Afet Müdahale ve Söndürme İtfaiye Aracı “fren ayarsızlığı” bahanesiyle 688 gündür hizmet vermiyor. Hızır Güç Afet Müdahale ve Söndürme İtfaiye Aracı ise 876 gündür “Yakıt filtresi yok” denilerek arızalı gösteriliyor. Yine Hızır Güç Afet Müdahale ve Söndürme İtfaiye Aracı, “Vites pompaya geçmiyor” gerekçesiyle 923 gündür çürümeye terk edildi. Hızır Güç Afet Müdahale ve Söndürme İtfaiye Aracı da, “Rolelerin yanlış olması” arızasıyla 734 gündür serviste.

Beyoğlu Grup Amirliğine bağlı 34 ZF 5972 plakalı Hızır Güç Afet Müdahale ve Söndürme İtfaiye Aracı 876, Başakşehir Grup Amirliğine bağlı 34 ZF 9078 plakalı Koca Yusuf 877, Bayrampaşa Grup Amirliğine bağlı 34 BB O876 plakalı Hızır Güç Afet Müdahale ve Söndürme İtfaiye Aracı 894 gündür hizmet dışı tutuluyor.