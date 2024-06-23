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Yerel Araçlar çarpıştı, olan yayaya oldu...
Yerel

Araçlar çarpıştı, olan yayaya oldu...

Yeniakit Publisher
2024-06-23 09:48:00 - 2024-06-23 09:55:01
Araçlar çarpıştı, olan yayaya oldu...

Adana, Ceyhan'da otomobiller çarpıştı, aracın altında kalan yaya hayatını kaybetti.

Kaza, Ceyhan ilçesine bağlı Burhaniye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İstasyon Caddesi'nde seyir halindeki otomobil, Mevlana Caddesi'nden gelen otomobille çarpıştı. Kazada araçlardan biri çarpmanın etkisiyle savrularak kaldırımdaki 64 yaşındaki İsmet Akcan'ın üzerine devrildi. Çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Aracın altında mahsur kalan Akcan, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ceyhan Devlet Hastanesi'nde yapılan ön müdahalenin ardından Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edilen İsmet Akcan kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Akcan'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, kazayla ilgili savcılık soruşturma başlattı.

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