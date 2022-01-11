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Yaşam Aracıyla iki köpeği metrelerce sürükledi: Dehşet anları kameraya yansıdı
Yaşam

Aracıyla iki köpeği metrelerce sürükledi: Dehşet anları kameraya yansıdı

İstanbul Başakşehir'de yabancı uyruklu bir şahıs, lüks cipiyle yol kenarındaki iki köpeğe çarparak metrelerce sürükledi. Dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Yeniakit Publisher
2022-01-11 16:18:00 - 2022-01-11 16:35:21

İstanbul Başakşehir’de lüks cipiyle seyir halinde olan yabancı uyruklu sürücü, yol kenarında oyun oynayan iki köpeğe çarptı. Aracın altında metrelerce sürüklenen köpek telef olurken, dehşet anları kameraya yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Başakşehir Bahçekent’te meydana geldi. Yabancı uyruklu sürücü, lüks cipiyle seyir halindeyken yol kenarında bulunan iki köpeğe yöneldi ve oyun oynayan köpeklere çarptı. Kaçmaya çalışan köpeklerden biri aracın altında kaldı. Köpek aracın altında metrelerce sürüklenirken, sürücü durmayarak kaçtı. Zavallı köpeğin telef olduğu görüntünün ortaya çıkmasının ardından gözaltına alınan sürücünün sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldığı öğrenildi.

Köpeğin sürüklendiği anlar kameraya yansıdı

Öte yandan dehşet anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde boş sokakta ilerleyen sürücü, bir anda yönünü değiştirerek aracını köpeklerinin üzerine sürüyor.

Sürücünün çarptığı köpek, aracın altında metrelerce sürükleniyor.

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