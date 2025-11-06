Aracınız kazançlı çıkıyor! Nissan’dan kaçırılmayacak fırsatlar!

  • İSTANBUL
Kasım’da Nissan ayrıcalıklarıyla 3+ yaş araçlara servis indirimi, Niskasko avantajı ve X-Trail alımlarında 1 yıllık hediye Niskasko fırsatı sizleri bekliyor. Hem aracınızı güvence altına alın hem de kazançlı çıkın.

Kasım ayında Nissan, hem yeni hem de mevcut müşterilerine birbirinden cazip fırsatlar sunuyor. 3 yaş ve üzeri Nissan sahiplerine özel servis kampanyaları devam ederken, Niskasko kullanıcıları için indirimler güvenli sürüşü destekliyor. Ayrıca sıfır X-Trail alımlarında 1 yıllık hediye Niskasko fırsatıyla Kasım, yılın en avantajlı dönemi oluyor.

3+ yaş Nissan’lara özel servis avantajları

Yaşı 3 ve üzeri tüm Nissan sahipleri, Kasım ayında özel bakım indirimlerinden yararlanabiliyor. 3-5 yaş arası araçlarda mekanik ürün gruplarında %20, 5-7 yaş arası araçlarda %25 ve 7 yaş ve üzeri araçlarda ise %30 indirim uygulanıyor. Üstelik, bakıma gelen veya orijinal parça ile 20.000 ₺ ve üzeri harcama yapan garanti dışı müşterilere 1 yıl boyunca 7/24 Yol Yardım Hizmeti hediye ediliyor.

Niskasko sahiplerine özel %10 indirim

Kasım ayında Niskasko sahibi tüm Nissan kullanıcıları, araç yaşı fark etmeksizin periyodik bakım işlemlerinde işçilik dahil toplam ücretten %10 indirim kazanıyor. Nissan, düzenli bakımın güvenli sürüş için önemini vurgulayarak, müşterilerine hem koruma hem de tasarruf fırsatı sunuyor.

X-Trail’de kasım fırsatı: 1 yıl hediye Niskasko

Sıfır araç alımlarında seçili Nissan X-Trail modelleri, Kasım ayına özel olarak 1 yıllık hediye Niskasko ile sunuluyor. Şehir içi yolculuklardan doğa keşiflerine kadar her sürüşte X-Trail sahipleri, güvenli ve konforlu bir deneyim yaşıyor.

Nissan, satıştan servise kadar tüm süreçlerde müşteri memnuniyetini öncelikli hedef olarak belirliyor. 3+ Yaş Servis Kampanyası, Niskasko avantajları ve X-Trail fırsatlarıyla Kasım ayında Nissan sahipleri hem araçlarını güvence altına alıyor hem de kazançlı çıkıyor.

Kampanyalardan yararlanmak isteyenler, Nissan yetkili servislerine başvurabilir veya nissan.com.tr ile Nissan Türkiye mobil uygulamaları üzerinden randevu oluşturabilir.



