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Aracını çekiciye bağladı, feci şekilde can verdi

Trabzon'da bir kişi, bozulan aracını bağladığı çekicinin halatının kopması sonucu otomobilinin altında kalarak hayatını kaybetti.

15 Ağustos 2019 Perşembe 16:16
Aracını çekiciye bağladı, feci şekilde can verdi

Trabzon’un Araklı ilçesinde bozulan aracını çekici yardımıyla sanayiye getirmek isteyen yaşlı adam çekicinin halatının kopması sonucu aracının altında kalarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Araklı ilçesinin Yiğitözü mahallesinde evinin önünde otomobiline binen İbrahim Hakkı Günçiçek, 61 NC 715 plakalı aracını çalıştıramayınca çekiciden yardım istedi.

 

Bozulan aracını çekiciye yükleyerek sanayiye götürmek isteyen yaşlı adam aracının çekiciye yüklendiği esnada halatın kopması sonucu aracın altında kaldı. Çevredeki vatandaşlar tarafından aracın altından çıkartılan yaşlı adam Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Günçiçek yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan halatı kopan otomobil ise bir evin çatısına düştü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 16:16
  1. Trabzon’un Araklı ilçesi
  2. İbrahim Hakkı Günçiçek
  3. çekici
  4. Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi
  5. Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi

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