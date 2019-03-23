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Aracına aldığı turiste hakaret eden taksici tutuklandı

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda aracına binen Senegalli turiste hakaret eden ve ardından duraktaki taksiciler tarafından dövülen taksi şoförü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

23 Mart 2019 Cumartesi 19:56
Aracına aldığı turiste hakaret eden taksici tutuklandı

İstanbul'da aracına binen Senegalli yolcuya söylediği sözler nedeniyle tepki çeken taksici O.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Taksici O.K. emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Cumhuriyet Savcısına ifade veren şüpheli O.K. tutuklama talebiyle İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlik de şüpheli O.K.'nın tutuklanmasına karar verdi. O.K.'nın hakkındaki suçlamaları reddettiği öğrenildi.

Olayın geçmişi

Atatürk Havalimanı'nda aracına binen Senegalli O.A.L.'ye "Sen terörist misin, cami bombalamaya mı geldin" diyerek fazla para istediği ortaya çıkan taksici O.K. dün gözaltına alınmıştı. "Gasp" suçuyla hakkında işlem yapılan O.K., olayın ortaya çıkmasının ardından taksiciler tarafından dövüldüğü ortaya çıkmıştı. Taksiciler Esnaf Odası tarafından belgesi süresiz askıya alınan O.K. bağlı olduğu Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi'nden de ihraç edilmişti, aracı da bağlanmıştı.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 19:56
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