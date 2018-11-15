Aracın kapısını açan polis, acil koduyla anons geçti

Konya'da yol kenarında park halinde olan hafif ticari aracın içerisinde bıçaklanarak öldürülmüş erkek cesedi bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri ise olayın nasıl meydana geldiğini çözebilmek için araçtan çıkan kan izlerinden adım adım iz sürdü.

Olay yerine ekipler sevk edildi

Olay, merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi Hasköy Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde park halinde olan 42 CVU 90 plakalı hafif ticari aracın içerisinde bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hayatını kaybettiği belirlendi

Olay yerine gelen sağlık ve polis ekiplerinin yaptığı kontrolde vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybeden şahsın 48 yaşındaki Erdal Yıldırım olduğu tespit edildi. Polis ekipleri ise çevrede ve araçta inceleme yaptı. Aracın kontak anahtarının üzerinde olmadığı da belirlendi. Hayatını kaybeden şahısla ilgili sabah saatlerinde yakınları tarafından kayıp başvurusunda bulunulduğu da öğrenildi.

Polis kan izlerini adım adım takip etti

Şahsın vücudunda yapılan ilk incelemelere göre 20'den fazla bıçak darbesi bulunduğu iddia edildi. Öte yandan, polis ekipleri Erdal Yıldırım'ın başka bir yerde bıçaklanıp yürüyerek araca geldiği ihtimali üzerinde duruyor. Polis ekipleri araç yakınlarında bulunan kan izlerini adım adım takip ederek, cinayeti aydınlatmak için çalışmalara başladı.

Olay yerinden kareler;