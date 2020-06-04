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Aktüel

Aracın gizli bölmesine saklanan uyuşturucu madde jandarmanın dikkatinden kaçmadı

Afyonkarahisar’da jandarma ekipleri ihbar üzerine durdurduğu aracın gizle bölümüne saklanmış 200 gram metanfetamin maddesi ele geçirdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-04 13:27:56 -
Aracın gizli bölmesine saklanan uyuşturucu madde jandarmanın dikkatinden kaçmadı

Afyonkarahisar’da jandarma ekipleri ihbar üzerine durdurduğu aracın gizle bölümüne saklanmış 200 gram metanfetamin maddesi ele geçirdi.


Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu, Burdur’da ikamet eden R.A. isimli şüphelinin uyuşturucu madde (metanfetamin) temin edilerek satmak üzere pazar aradığı ve alıcı şahıslarla irtibat kurarak uyuşturucu madde ticareti yapacağına dair ihbar alındı. Kütahya-Afyonkarahisar karayolu üzerindeki yol kontrol noktasında şüpheli R.A. ile hareket ettiği tespit edilen M.A. isimli şüphelinin kullandığı araç durduruldu. Araç içerisinde ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, araç içerisinde gizli bölmelere gizlenmiş vaziyette 200 gram metanfetamin maddesi ele geçirildi.


Olayla ilgili olarak yakalanan şüpheliler R.A. ve M.A. hakkında yasal işlem başlatılarak adli makamlara sevk edildiği bildirildi.

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