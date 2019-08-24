Aracın camını kırıp cüzdanları çaldı Samandağ’da bir otomobilde cüzdanları gören hırsız, aracın camını kırıp cüzdanı çaldı.

Samandağ’da bir otomobilde cüzdanları gören hırsız, aracın camını kırıp cüzdanı çaldı.

Olay, Hatay’ın Samandağ ilçesine bağlı Meydan Mahallesi’nde meydana geldi. Meydan sahiline yüzmek için gelen ailenin arabada bıraktığı cüzdanı gören hırsız arabanın camını kırıp içerisindeki cüzdanı alıp hızla olay yerinden kaçtı.

Olay yerine gelen jandarma kaçan hırsızı yakalamak için inceleme başlattı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.