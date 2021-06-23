Aracı olanlar dikkat! Artık ödenmeyecek

Değer kaybı tazminatına yeni kurallar getirildi. Daha önce ufak hasarlardan dolayı ödenen 2 bin veya 3 bin liralık tazminatlar artık ödenmeyecek. Konuyla ilgili milliyet.com.tr'ye açıklamalarda bulunan İstanbul Sigorta Acenteleri Derneği Onursal Başkanı Turusan Bağcı, "Yeni kanun ile birlikte araç değer kaybı tazminatında kurallar değişti. Daha önce sigorta şirketleri araç kiralama şirketlerine çok ciddi tazminatlar ödüyor ve ciddi davalar açıyorlardı. Yeni sistem ile birlikte taksilere ve ticari araçlara artık araç değer kaybı ödenmeyecek." ifadelerini kullandı.

"Artık bu tarz araçlara değer kaybı tazminatı ödenmeyecek"

Yeni çıkan karar ile birlikte hasar takip şirketlerine ihtiyaç duyulmayacağını söyleyen Bağcı, "Örneğin araba 10 yaşında ve 100 bin kilometreden yüksek. Artık bu tarz araçlara değer kaybı tazminatı ödenmeyecek. Daha önce kaza sırasında oluşan çiziklerden dolayı araca lokal boya yapılıyordu. Vatandaşlar 'Benim arabamın kapısı boyandı, değer kaybetti' deyip sigorta şirketlerinden para alıyorlardı. Böyle ufak hasarlar için sigorta şirketleri tazminat ödemesi yapmayacak." dedi.

Daha önce ödenen tazminatların yüzde 40'lık kısmını hasar takip şirketlerinin aldığını belirten Bağcı, "Değer kaybı tazminatında araç sahibine çok yüksek bir para kalmıyordu. Ödenen paranın büyük bir kısmını hasar takip şirketleri alıyordu ve bu süreç çok uzuyordu. Geçen sene mahkemelerde 380 bin dosya açılmış. Buradaki amaç mahkemeleri meşgul etmemek ve hızlı tazminat alınmasını sağlamak. Ayrıca bu kanundaki en önemli şey tazminatın direk mağdura ödenmesi." ifadelerini kullandı.

"Aracıya gerek kalmayacak"

Bağcı konuşmasının devamında, "Hiçbir aracı kuruma veya hasar takip şirketine ihtiyaç yok. Hasar sırasında gelen eksper değer kaybını da hesaplayacak. Böylece maddi hasarla birlikte araç değer kaybı da mağdur olan kişiye ödenecek. Hiçbir aracıya gerek kalmayacak." dedi.