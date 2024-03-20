Araca yerleştirilen bomba infilak etti: Sınırımızda bombalı terör saldırısı
Kilis’in Elbeyli ilçesinin karşısında bulunan beldenin kuzeyindeki Bab kavşağı girişinde, bomba yerleştirilen araçla terör saldırısı düzenlendi.
Suriye’nin Çobanbey beldesinde düzenlenen bombalı terör saldırısında 3 kişi yaralandı
Suriye-Türkiye sınır hattı yakınındaki Çobanbey beldesinde bir araca yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu, 3 kişi yaralandı.
Kilis’in Elbeyli ilçesinin karşısında bulunan beldenin kuzeyindeki Bab kavşağı girişinde, bomba yerleştirilen araçla terör saldırısı düzenlendi.
Meydana gelen patlamada kontrol noktasında görevli 2 polis ile araç sürücüsü yaralandı.
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Güvenlik güçleri olay yerinde inceleme başlattı ve güvenlik tedbirleri aldı. Yaralılar beldedeki hastaneye sevk edildi.
Patlamanın olduğu bölgede önlemleri artıran güvenlik güçleri, saldırıyla ilgili inceleme başlattı.
Terör saldırısını üstlenen olmadı.