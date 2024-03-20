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Gündem Araca yerleştirilen bomba infilak etti: Sınırımızda bombalı terör saldırısı
Gündem

Araca yerleştirilen bomba infilak etti: Sınırımızda bombalı terör saldırısı

Yeniakit Publisher
2024-03-20 16:42:00 -
Araca yerleştirilen bomba infilak etti: Sınırımızda bombalı terör saldırısı

Kilis’in Elbeyli ilçesinin karşısında bulunan beldenin kuzeyindeki Bab kavşağı girişinde, bomba yerleştirilen araçla terör saldırısı düzenlendi.

 

Suriye’nin Çobanbey beldesinde düzenlenen bombalı terör saldırısında 3 kişi yaralandı


Suriye-Türkiye sınır hattı yakınındaki Çobanbey beldesinde bir araca yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu, 3 kişi yaralandı.

Kilis’in Elbeyli ilçesinin karşısında bulunan beldenin kuzeyindeki Bab kavşağı girişinde, bomba yerleştirilen araçla terör saldırısı düzenlendi.

Meydana gelen patlamada kontrol noktasında görevli 2 polis ile araç sürücüsü yaralandı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Güvenlik güçleri olay yerinde inceleme başlattı ve güvenlik tedbirleri aldı. Yaralılar beldedeki hastaneye sevk edildi.

Patlamanın olduğu bölgede önlemleri artıran güvenlik güçleri, saldırıyla ilgili inceleme başlattı.

Terör saldırısını üstlenen olmadı.

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