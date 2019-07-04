Araca ve duvara çarparak durabildi! Samsun'da trafik kazasında 7 yaralı Çarşamba-Ayvacık kara yolunda işçileri taşıyan minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, işçileri taşıyan minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Araca ve duvara çarparak durabildi İlçedeki bir tekstil firmasında çalışan işçileri taşıyan Adem E. idaresindeki 55 TK 405 plakalı minibüs, Çarşamba-Ayvacık kara yolu İlkadım sapağı mevkisinde, İbrahim U. yönetimindeki 55 HF 301 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs park halindeki başka bir araca ve duvara çarparak durabildi. Kazada sürücülerden Adem E. ile minibüsteki Elmas D, Meryem Ç, Tuğba K, Havva K, Hacer U. ve Semiha Ç. yaralandı. Yaralılar, Çarşamba Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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