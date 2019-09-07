Araca giren arı dehşet saçtı! 1'i ağır 3 yaralı Siirt'te seyir halindeki aracın içerisine giren arı trafik kazasına neden oldu. Aracın kayalıklara çarparak durabildiği kaza sonucu 3 kişi yaralandı.

Siirt'te meydana gelen trafik kazasında biri ağır 3 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Muhammed Bişkin (21) yönetimindeki 56 DA 467 plakalı hafif ticari aracın içine merkeze bağlı Meydandere köyü yakınlarında arı girdi. Arıdan dolayı sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, yoldan çıkarak Botan Çayı kenarındaki kayalıklara çarparak durabildi. Sürücünün durumu ağır Yaralanan sürücü Bişkin, Davut (21) ve İbrahim Bişkin (25) ambulanslarla Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücü Bişkin'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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