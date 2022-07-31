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Yerel Araç şarampole uçtu: Yaralılar var
Yerel

Araç şarampole uçtu: Yaralılar var

Sivas’ta hafif ticari aracın şarampole uçtuğu trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-07-31 15:49:00 -
Araç şarampole uçtu: Yaralılar var

Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas-Erzincan Karayolu Sivas istikametinde meydana geldi. O.T. idaresindeki 34 ELG 426 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole uçtu.

Kazada sürücü ile araç içerisinde bulunan K.T., M.T., T.T., K.K., A.M.T. ve E.M.T. yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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