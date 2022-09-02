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Ekonomi Araç sahiplerine nefes aldıracak indirim! Akaryakıt fiyatlarına öyle bir indirim geliyor ki...
Ekonomi

Araç sahiplerine nefes aldıracak indirim! Akaryakıt fiyatlarına öyle bir indirim geliyor ki...

Brent petroldeki gerilemenin ardından benzin ve motorine bu gece yarısından itibaren indirim geliyor.

Yeniakit Publisher
2022-09-02 09:39:00 -
Araç sahiplerine nefes aldıracak indirim! Akaryakıt fiyatlarına öyle bir indirim geliyor ki...

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte, akaryakıttaki dalgalanma sürüyor.

3 Eylül Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 1 lira 51 kuruş, motorin grubunda 2 lira 41 kuruş fiyat indirimi bekleniyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 26.85 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 20.13 liradan satılıyor

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