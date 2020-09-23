Araç sahiplerine müjde! İndirim geliyor
Motorinin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 11 kuruş indirim yapılması bekleniyor.
Motorin fiyatlarında rafineri çıkış ve ton fiyatlarında oluşan değişiklikler nedenile indirim beklentisi oluştu. Alınan bilgiye göre, motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 11 kuruş indirim yapılması bekleniyor.
25 kuruş zam yapılmıştı
Bilindiği üzere 4 gün önce motorin fiyatlarında zam yapılmıştı. Eylül'ün 19'unda motorinin litre fiyatına 25 kuruş zam yapılmıştı.
Yeni indirimle birlikte Ankara’da ortalama 6,04 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,93 lira oldu. Motorinin litresi İstanbul’da 5,99 liradan 4,88 liraya, İzmir’de 6,07 liradan 5,96 liraya indi.