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Ekonomi Araç sahiplerine müjde! İndirim geliyor
Ekonomi

Araç sahiplerine müjde! İndirim geliyor

Motorinin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 11 kuruş indirim yapılması bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2020-09-23 09:23:00 - 2020-09-23 10:08:43
Araç sahiplerine müjde! İndirim geliyor

Motorin fiyatlarında rafineri çıkış ve ton fiyatlarında oluşan değişiklikler nedenile indirim beklentisi oluştu. Alınan bilgiye göre, motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 11 kuruş indirim yapılması bekleniyor.

25 kuruş zam yapılmıştı

Bilindiği üzere 4 gün önce motorin fiyatlarında zam yapılmıştı. Eylül'ün 19'unda motorinin litre fiyatına 25 kuruş zam yapılmıştı.

Yeni indirimle birlikte Ankara’da ortalama 6,04 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,93 lira oldu. Motorinin litresi İstanbul’da 5,99 liradan 4,88 liraya, İzmir’de 6,07 liradan 5,96 liraya indi.

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Yorumlar

Ali

Woww zengin oldum. Ayda 80 litre yakıt alıyorum. 11 kuruş ile çarpınca 8 TL yapıyor. Gerçekten büyük indirim!
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