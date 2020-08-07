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Ekonomi

Araç sahiplerine kötü haber! Büyük zam geldi

Motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 16 kuruş zam geldi.

Yeniakit Publisher
2020-08-07 16:42:00 - 2020-08-07 16:57:27
Araç sahiplerine kötü haber! Büyük zam geldi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan yapılan açıklama göre, motorine 16 kuruş zam geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak zam pompa fiyatlarına yansıyacak.

Motorinin litresi 6,11 lira olacak

Zammın ardından İstanbul'da 5,95 liradan satılan motorinin litresi 6,11 lira olacak. Motorinin litresi Ankara'da 6,01'den 6,17'ye, İzmir'de ise 6,04'ten 6,20'ye çıkacak.

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Yorumlar

talat aktaş

ALIŞTIK ARTIK ONSUZ OLAMAK , ZAM GELMEYİNCE ; NEDEN GELMEDİ BİR AKSİLİKMİ OLDU DER HALE GELDİK. VESSELAM
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