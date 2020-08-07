Araç sahiplerine kötü haber! Büyük zam geldi
Motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 16 kuruş zam geldi.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan yapılan açıklama göre, motorine 16 kuruş zam geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak zam pompa fiyatlarına yansıyacak.
Motorinin litresi 6,11 lira olacak
Zammın ardından İstanbul'da 5,95 liradan satılan motorinin litresi 6,11 lira olacak. Motorinin litresi Ankara'da 6,01'den 6,17'ye, İzmir'de ise 6,04'ten 6,20'ye çıkacak.