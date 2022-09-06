Araç sahiplerine kötü haber! Bu nasıl iş, anlayan beri gelsin

Uluslararası piyasadaki petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanma ile birlikte benzin ve motorin fiyatları da dalgalanmaya devam ediyor. 6 Eylül Salı günü itibariyle benzine 56 kuruş, motorine 69 kuruş zam geldi ve gece yarısı zam pompaya yansıdı.

Motorine 77 kuruş zam geliyor

Araç sahipleri bu zamları hazmedemeden 7 Eylül Çarşamba gününden (bu gece yarısı) itibaren geçerli olmak üzere motorinde 77 kuruş zam geliyor. Zam pompaya yansıyacak.

Güncel ve zamlı akaryakıt fiyatları

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 25,17 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 19,23 liradan satılıyor. Bu gece yarısı gelecek zamla birlikte İstanbul'da motorinin litre fiyatı 26 lira 48 kuruşa çıkacak.