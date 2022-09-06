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Ekonomi Araç sahiplerine kötü haber! Bu nasıl iş, anlayan beri gelsin
Ekonomi

Araç sahiplerine kötü haber! Bu nasıl iş, anlayan beri gelsin

Dün gece yarısı benzine 56 kuruş, motorine de 69 kuruş zam geldi. Üzerinden 24 saat geçmeden motorine bir zam daha geliyor. Motorinin litre fiyatına 7 Eylül Çarşamba gününden (bu gece yarısı) geçerli olmak üzere 77 kuruş daha zam geliyor... İşte zamlı ve güncel akaryakıt fiyatları...

Yeniakit Publisher
2022-09-06 10:09:00 -
Araç sahiplerine kötü haber! Bu nasıl iş, anlayan beri gelsin

Uluslararası piyasadaki petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanma ile birlikte benzin ve motorin fiyatları da dalgalanmaya devam ediyor. 6 Eylül Salı günü itibariyle benzine 56 kuruş, motorine 69 kuruş zam geldi ve gece yarısı zam pompaya yansıdı. 

Motorine 77 kuruş zam geliyor

Araç sahipleri bu zamları hazmedemeden 7 Eylül Çarşamba gününden (bu gece yarısı) itibaren geçerli olmak üzere motorinde 77 kuruş zam geliyor. Zam pompaya yansıyacak. 

Güncel ve zamlı akaryakıt fiyatları

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 25,17 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 19,23 liradan satılıyor. Bu gece yarısı gelecek zamla birlikte İstanbul'da motorinin litre fiyatı 26 lira 48 kuruşa çıkacak. 

 

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Yorumlar

Şahin 66

Çok doğru bir başlık

Tan

Ben bu işi anlamıyorum!! Anlayan beri gelsin. Tüpraş, neden motorini benzinden pahalı yapar. Ağır vasıta ve otobüsler motorinle çalışıyor. Yani ekonominin bel kemiği olan nakliyata neden bu operasyon???
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