Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geliyor Araç sahiplerine kötü haber geldi. Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 6 kuruş zam geliyor.

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 6 kuruş zam yapıldı. AA muhabirinin Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan edindiği bilgiye göre, Ankara'da ortalama 6,10 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,16 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,03 liradan 6,09 liraya, İzmir'de 6,08 liradan 6,14 liraya yükselecek. En son 17 kuruş indirim yapıldı Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor. Benzinin litre fiyatında en son 29 Ocak'ta 17 kuruş indirim yapılmıştı.

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