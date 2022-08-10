Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıta zam geliyor

Akaryakıt fiyatlarında indirimlerin ardından zam yolu gözüktü. Akaryakıt sektör kaynakları dün gece 1 lira indirim gelen motorin fiyatında 81 kuruş zam beklentisi oluştuğunu belirtti.

Rusya- Ukrayna savaşıyla yükselen Brent Petrol fiyatıyla 30 TL'ye kadar çıkan benzin ve motorin fiyatları petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte 20 TL dolayına çekilmişti. Geçtiğimiz hafta Cuma günü benzin fiyatında 2 lira 23 kuruş indirimi yapılarak 20 TL'ye düşmüştü. Motorin fiyatı ise cuma günü gelen 1 lira 15 kuruş ve dün yapılan 1 lira indirimle birlikte 22 TL'ye yaklaşmıştı.

Motorin fiyatında yapılan indirimlerin ardından yeniden zam beklentisi oluştu.

Akaryakıt sektörü kaynakları zammın gerekçesi olarak; Rusya'nın, Ukrayna'lı şirket ile arasında yaşadığı ödeme problemleri sonrası Druzhba boru hattının güney ayağında petrol sevkiyatını durdurmasıyla Brent petrol fiyatının yeniden 100 dolara doğru çıkmasını gösteriyor.

Kaynaklar, Brent petrolde yukarı yönlü hareketin zam baskısı oluşturduğunu belirterek, "Bu gece motorine 81 kuruş zam hesaplanıyor. Ancak, uluslararası piyasalarda çok hareketli bir dönemden geçiliyor. Bu nedenle farklı bir durum da ortaya çıkabilir" diyor.