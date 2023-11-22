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Aktüel Araç sahiplerine kış lastiği uyarısı! Cezası 1152 lira
Aktüel

Araç sahiplerine kış lastiği uyarısı! Cezası 1152 lira

Yeniakit Publisher
2023-11-22 09:56:00 -
Araç sahiplerine kış lastiği uyarısı! Cezası 1152 lira

Denizli’de 1 Aralık’ta başlayacak kış lastiği uygulaması öncesinde, lastikçilerin önünde yoğunluk oluşmaya başladı. Kış lastiği takmamanın cezasının ise bin 152 TL olduğu belirtildi.

Denizli’de 1 Aralık’ta başlayacak kış lastiği uygulaması öncesinde lastikçilerin önünde yoğunluk oluşmaya başladı. Yazlık lastiklerini kışlık lastiklerle değiştirmek isteyen araç sahipleri, lastikçilerin yolunu tuttu. 1 Aralıktan sonra araçlarında kışlık lastik taktırmayanlara bin 152 TL ceza kesilecek.

Kış lastiği uygulaması öncesinde yoğunluğun arttığı Denizli’nin Acıpayam İlçesinde de oto lastikçi Melih Göçtü, sürücülere önemli uyarılarda bulundu. Acıpayam’da kış aylarının soğuk geçtiğini, kar yağışı ve buzlanmanın sık görüldüğünü anlatan oto lastikçi Melih Göçtü, sürücülerin kaliteli kış lastiklerine yönelmesini tavsiye etti. Kışlık lastiklerin vakumlu ve en 8 milimetre civarında diş derinliğine sahip olması gerektiğine dikkat çeken Göçtü, “Kış lastiği uygulaması 1 Aralıkta başlıyor. Ticari araçlarda kış lastiği takma zorunluluğu var. Binek araçlarda zorunluluk yok ama sağlığınız için takılmasını öneriyoruz. Biz burada 15- 20 dakikada balansıyla birlikte yazlık lastikleri söküp kışlık lastiklerle değiştiriyoruz. Bunun için boşu boşuna ceza yemeyin. Kış lastiği uygulamasının son günü ise 1 Nisan. Çok yoğun çalışıyoruz, sabah 07.00’da başlıyoruz, gece geç saatlere kadar devam ediyoruz.” dedi.

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