Araç sahiplerine güzel haber! İndirim geliyor

Araç sahiplerini sevindirecek bir haber geldi. Alınan bilgiye göre, döviz kurunda sert bir yükseliş olmaması durumunda bu gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatına 15 kuruş cirasında indirim bekleniyor. Öte yandan motorine yapılan indirimin benzin fiyatlarında uygulanmayacağı belirtiliyor.

Büyük zamlar gelmişti

Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde döviz kurunda yaşanan dalgalanmalar sonrası benzin ve motorin fiyatlarına büyük zamlar yapılmıştı. Son olarak 20 ağustos tarihinde benzin ve motorin fiyatlarına 10 kuruş zam yapılmıştı. Zamla birlikte İstanbul'da benzinin litre 6,73 TL'den, motorinin litresi ise 6,23 TL'den satılıyordu.