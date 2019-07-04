Araç sahiplerine güzel haber! İndirim geldi

Benzin fiyatlarında bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 12 kuruş indirim yapıldı.
04 Temmuz 2019 Perşembe 18:18
Benzin fiyatlarında bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 12 kuruş indirim yapıldı.
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