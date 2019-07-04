Araç sahiplerine güzel haber! İndirim geldi Benzin fiyatlarında bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 12 kuruş indirim yapıldı.

Benzin fiyatlarında bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 12 kuruş indirim yapıldı. Ayrıntılar Geliyor...

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