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Araç sahiplerine güzel haber! İndirim geldi

Benzin fiyatlarında bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 12 kuruş indirim yapıldı.

04 Temmuz 2019 Perşembe 18:18
Araç sahiplerine güzel haber! İndirim geldi

Benzin fiyatlarında bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 12 kuruş indirim yapıldı.

Ayrıntılar Geliyor...

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 18:18
  1. Benzin fiyatları
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