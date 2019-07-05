Araç sahiplerine güzel haber! Benzine indirim geldi Benzin pompa fiyatlarına litrede ortalama 11 kuruş indirim yapıldı.

Benzin pompa fiyatlarına litrede ortalama 11 kuruş indirim yapıldı. Buna göre, benzinin litresi İstanbul'da 7,08 liradan 6,97 liraya, Ankara'da ortalama 7,16 liradan satılan benzinin litre fiyatı 7,05 liraya, İzmir'de ise 7,15 liradan 7,04 liraya geriledi. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

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