Araç sahiplerine büyük müjde! Bu gece akaryakıta dev indirim geliyor

Akaryakıt indirimleri devam ediyor. Son olarak motorin fiyatına 1 liralık indirim geleceği açıklandı. İndirimin 10 Ağustos çarşamba gününden itibaren geçerli olacağı ifade edildi.

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken akaryakıta bir indirim haberi daha geldi.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

NTV'de yer alan habere göre, 10 Ağustos çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere; motorinde 1 liralık indirim bekleniyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 23.34 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 20.03 TL'den satılıyor.

Brent petrol 100 doların altında

Brent petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda 95,97 dolardan işlem görüyor. Brent petrolün varil fiyatı 2 Ağustos tarihinden beri 100 doların altında seyrediyor.

Uluslararası piyasalarda brent petrol varil fiyatı 100 doların altında tutunmaya devam ediyor. En son 2 Ağustos tarihinde 100 dolardan işlem gören brent petrol, 95,97 dolar seviyesinden işlem görüyor. Batı Teksas petrolünün (WTI) varil fiyatı ise 90,04 dolar seviyesinde seyrediyor.

Piyasalarda bu hafta Uluslararası Enerji Ajansı ve OPEC'in açıklayacağı aylık petrol piyasası verileri bekleniyor.