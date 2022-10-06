Araç sahiplerine bir üzücü haber daha! Mazota 3. günde 3. zam geliyor

Sektör kaynaklarının aktardığına göre, bu geceden itibaren geçerli olmak üzere litre fiyatı motorinde 1 lira 53 kuruş artacak.

Motorine de dün gece 1 lira 38 kuruş, önceki gece 1 lira 10 kuruş zam gelmişti.

Böylece son üç günde motorine 4 lira zam gelmiş oldu.

Benzine dün gece 74 kuruş, önceki gece 62 kuruş zam gelmişti.

OPEC+’DAN ÜRETİM KESİNTİSİ KARARI

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun enerji ve petrol bakanları, dünkü toplantıda günlük petrol üretimini kasım ayından itibaren 2 milyon varil azaltma kararı almıştı.

10 gün önce 84 doları gören Brent petrolün varil fiyatı, bugün 94 doları gördü. Petrol ve ürün fiyatları ile döviz kurlarındaki artış, akaryakıt fiyatlarını da artırdı.