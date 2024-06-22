  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Araç sahipleri yandı! Akaryakıt fiyatlarında 3 lira 70 kuruş şoku
Ekonomi

Araç sahipleri yandı! Akaryakıt fiyatlarında 3 lira 70 kuruş şoku

Yeniakit Publisher
2024-06-22 12:29:00 - 2024-06-22 12:33:27
Araç sahipleri yandı! Akaryakıt fiyatlarında 3 lira 70 kuruş şoku

Brent petrol ve dolar kuruna bağlı olarak değişim gösteren akaryakıt fiyatlarına zam bekleniyor. Zammın miktarı belli oldu. Motorin ve benzine toplamda 3 lira 70 kuruşluk zam gelecek.

Akaryakıt ürünlerinden benzinin litre fiyatında 24 Haziran’dan itibaren 2 lira 01 kuruşluk; mazot fiyatında ise 1 lira 69 kuruşluk artış bekleniyor.

Akaryakıt ürünlerinden benzinin litre fiyatına, 24 Haziran 2024 tarihinden itibaren 2,01 lira; mazotun (motorin) litre fiyatına ise 1,69 lira zam gelmesi bekleniyor. 

Akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı, Kurban Bayramı tatili sırasında söz konusu olmuş; siyah ürünlerdeki fiyat artışları devreye alınmış ancak benzin ve mazot fiyatlarındaki artışların uygulanması tatil sonrasına ertelenmişti.

Fiyat artışı gerçekleşirse İstanbul Avrupa Yakası’nda benzinin litre fiyatı 42,31 lira; mazotun litre fiyatı ise 42,36 lira olarak uygulanacak.

Depoları doldurun! Akaryakıt fiyatlarına büyük zam geliyor
Depoları doldurun! Akaryakıt fiyatlarına büyük zam geliyor

Ekonomi
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Depoları doldurun! Akaryakıt fiyatlarına büyük zam geliyor

Sözcü korku pompaladı: Akaryakıt fiyatlarına çok büyük zam geliyor
Sözcü korku pompaladı: Akaryakıt fiyatlarına çok büyük zam geliyor

Ekonomi

Sözcü korku pompaladı: Akaryakıt fiyatlarına çok büyük zam geliyor

Bayram bitti, akaryakıt fiyatlarına çok büyük zam geliyor! Araç sahipleri kahrolacak
Bayram bitti, akaryakıt fiyatlarına çok büyük zam geliyor! Araç sahipleri kahrolacak

Ekonomi

Bayram bitti, akaryakıt fiyatlarına çok büyük zam geliyor! Araç sahipleri kahrolacak

Akaryakıtta zam kararı değiştirildi! İşte bu çok büyük sürpriz oldu
Akaryakıtta zam kararı değiştirildi! İşte bu çok büyük sürpriz oldu

Ekonomi

Akaryakıtta zam kararı değiştirildi! İşte bu çok büyük sürpriz oldu

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23