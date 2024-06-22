Araç sahipleri yandı! Akaryakıt fiyatlarında 3 lira 70 kuruş şoku
Brent petrol ve dolar kuruna bağlı olarak değişim gösteren akaryakıt fiyatlarına zam bekleniyor. Zammın miktarı belli oldu. Motorin ve benzine toplamda 3 lira 70 kuruşluk zam gelecek.
Akaryakıt ürünlerinden benzinin litre fiyatında 24 Haziran’dan itibaren 2 lira 01 kuruşluk; mazot fiyatında ise 1 lira 69 kuruşluk artış bekleniyor.
Akaryakıt ürünlerinden benzinin litre fiyatına, 24 Haziran 2024 tarihinden itibaren 2,01 lira; mazotun (motorin) litre fiyatına ise 1,69 lira zam gelmesi bekleniyor.
Akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı, Kurban Bayramı tatili sırasında söz konusu olmuş; siyah ürünlerdeki fiyat artışları devreye alınmış ancak benzin ve mazot fiyatlarındaki artışların uygulanması tatil sonrasına ertelenmişti.
Fiyat artışı gerçekleşirse İstanbul Avrupa Yakası’nda benzinin litre fiyatı 42,31 lira; mazotun litre fiyatı ise 42,36 lira olarak uygulanacak.