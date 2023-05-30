Araç sahipleri güne kötü haberle başladı! Akaryakıta büyük zam
Brent petrol ve dolar kurundaki artışa bağlı olarak benzinin litresine 66 kuruşluk bir zam yapıldı.
Benzinin litresine bugünden itibaren geçerli olmak üzere ortalama 66 kuruş zam geldi.
Zammın ardından İstanbul Avrupa yakasında benzinin litresi 21.22 liraya, Ankara'da 21.57 liraya, İzmir'de 21.58 liraya, Adana'da 21.93 liraya, Diyarbakır'da ise 22.23 liraya yükseldi.
Motorin fiyatında ise bugün herhangi bir değişikliğe gidilmedi.
Som zamla beraber benzin fiyatı mayıs ayında yüzde 4.2 yükselmiş oldu.
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