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Ekonomi Araç sahipleri güne kötü haberle başladı! Akaryakıta büyük zam
Ekonomi

Araç sahipleri güne kötü haberle başladı! Akaryakıta büyük zam

Yeniakit Publisher
2023-05-30 09:16:00 -
Araç sahipleri güne kötü haberle başladı! Akaryakıta büyük zam

Brent petrol ve dolar kurundaki artışa bağlı olarak benzinin litresine 66 kuruşluk bir zam yapıldı.

Benzinin litresine bugünden itibaren geçerli olmak üzere ortalama 66 kuruş zam geldi.

Zammın ardından İstanbul Avrupa yakasında benzinin litresi 21.22 liraya, Ankara'da 21.57 liraya, İzmir'de 21.58 liraya, Adana'da 21.93 liraya, Diyarbakır'da ise 22.23 liraya yükseldi.

Motorin fiyatında ise bugün herhangi bir değişikliğe gidilmedi.

Som zamla beraber benzin fiyatı mayıs ayında yüzde 4.2 yükselmiş oldu.
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Yorumlar

R gin

Akit... haberi başlıkları abartma

Son abkant bükümcü

Reisimiz kazandı ya hemen dış güçler saldırıya geçti, geçin bakalım nasıl olsa reis bu devranı döndürecek. Gabarda petrol fışkırıyor, reisin bileği bükülmez, durmak yok yola devam.
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