  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Biden duyurdu: Brittney Griner serbest bırakıldı

İnanması zor ancak bu kareler gerçek!

Financial Times küstahlığı! "Petrol sevkiyatının aksamasından Türkiye sorumlu"

Türkiye'den tarihi petrol keşfi! Bölgeden petrol fışkırıyor... Günlük çıkarılan petrol miktarı duyuruldu

MB Başkanı Kavcıoğlu'ndan enflasyon açıklaması: Yükselten tüm sebepler geride kaldı

PKK'ya teslim etmişti: Zalim Esed rejimi krizde!

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil'den heyecanlandıran tarihi açıklama: Apache'den bile daha iyi olacak

Liderlik koltuğu el değiştirdi! Dünyanın para babaları açıklandı

Eşini başından vurdu! İntihar süsü verdi

Altını olanları ve almak isteyenleri uyardı! "15 Aralık'a dikkat" diyen Hatice Kolçak altın için rakam verdi
Aktüel Araç sahipleri dikkat! Uzmanlardan sürücülere kış lastiği uyarısı: O tarihe kadar devam ediyor...
Aktüel

Araç sahipleri dikkat! Uzmanlardan sürücülere kış lastiği uyarısı: O tarihe kadar devam ediyor...

Akaryakıt fiyatlarına dev indirimler devam ederken soğuyan havalar sürücüleri de kış aylarına hazırlamaya başladı. Birçok sürücü kış lastiklerini ve araçlarının bakımını yaptırmaya başladı. Kış aylarının gelmesi ile zorunlu olarak değiştirilmesi gereken araç lastiklerinde dikkat edilmesi gereken önemli hususlar sürücülere ışık tutuyor.

Yeniakit Publisher
2022-12-08 20:46:00 - 2022-12-08 21:10:25
Araç sahipleri dikkat! Uzmanlardan sürücülere kış lastiği uyarısı: O tarihe kadar devam ediyor...

Soğuyan havalar sürücüleri de kış aylarına hazırlamaya başladı. Birçok sürücü kış lastiklerini ve araçlarının bakımını yaptırmaya başladı. Kış aylarının gelmesi ile zorunlu olarak değiştirilmesi gereken araç lastiklerinde dikkat edilmesi gereken önemli hususlar sürücülere ışık tutuyor.

Batman’da faaliyet gösteren bir firmanın lastik satış pazarlama müdürü Mehmet Cihan Koçak, kışlık lastik alırken dikkat edilmesi gereken önemli hususların bilinmesi gerektiğine dikkat çekerek sürücüleri uyardı.

Ülkemizde karayolları genel müdürlüğü tarafından 1 Aralık itibariyle başlayan kış lastiği uygulamasını hatırlatan Koçak, bu uygulamanın Nisan ayına kadar devam ettiğini kaydetti. Koçak, “Bu periyotta tüketicilerin karayollarında mal, yük ve can taşıyan insanların uyması gereken bir kural. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bu kurala uymayan tüketicilere 846 TL bir ceza kesmek zorunda. Kış lastiğinin avantajları yol tutuşu, ıslak zeminde, kar yağışında ve kötü hava koşullarında ciddi anlamda insanların can güvenliğini sağlamak. Bu çerçevede de biz lastikçiler olarak bütün tüketicilerimizi uyarıyoruz. Lütfen bu konuda çok hassas olsunlar. Kurallara uyalım.

Hiç kimse ne canı ne malı hiçbir şeyden önemsiz değil. Bu konuda herkese çağrı yapıyoruz. Biz de tüketicilerimizin yanındayız. Biz lastikçiler kış lastiği uygulamasında önce gelen aracın kış lastiklerini takmak amacıyla ebat belirlemesi yapıyoruz. Akabinde aracın mevcut lastiklerini söküyoruz. Bunları kendi bünyemizde lastik otellerimizde saklıyoruz. Nisan ayı itibariyle de eski lastiklerini tekrardan kış lastiklerini otelimize alıp tekrardan eski lastiklerinizi aracınızın altına takıyoruz. Burada aynı zamanda rot balans işlemleri yapıyoruz. Rot ve balas aracın yol tutuşunu, dengesini ve doğru ilerlemesini sağlayan bir sistemdir” dedi. Brent petroldeki dalgalanma sonrası akaryakıt fiyatlarındaki düşüş devam ediyor. Konuyla ilgili konuşan uzmanlar fırsata çevirin diyor.

Araba alacaklar için otomotivde ÖTV sıfırlanabilir mi? ‘Sıfır vergi’ modeli açıkladı: ÖTV’siz otomobil projesi ne?
Araba alacaklar için otomotivde ÖTV sıfırlanabilir mi? ‘Sıfır vergi’ modeli açıkladı: ÖTV’siz otomobil projesi ne?

Otomotiv

Araba alacaklar için otomotivde ÖTV sıfırlanabilir mi? ‘Sıfır vergi’ modeli açıkladı: ÖTV’siz otomobil projesi ne?

Araç sahiplerinin aşağıdakilerden hangisini yaptırması zorunludur?

Sorunun cevabı "Zorunlu mali sorumluluk sigortası" dır.  Zorunlu trafik sigortası; araç sahiplerinin yaptırması gereken ve yasal olarak sıkı denetime tabi tutulan bir sigorta türüdür.

Akaryakıt fiyatları: Akaryakıta araç sahiplerine benzin ve motorine büyük indirim haberi: 8 Aralık güncel benzin ve motorin, LPG fiyatları
Akaryakıt fiyatları: Akaryakıta araç sahiplerine benzin ve motorine büyük indirim haberi: 8 Aralık güncel benzin ve motorin, LPG fiyatları

Ekonomi

Akaryakıt fiyatları: Akaryakıta araç sahiplerine benzin ve motorine büyük indirim haberi: 8 Aralık güncel benzin ve motorin, LPG fiyatları

Akaryakıt fiyatları zam, indirim var mı? Araç sahipleri: Benzin ve motorine indirim! Güncel akaryakıt, petrol fiyatları
Akaryakıt fiyatları zam, indirim var mı? Araç sahipleri: Benzin ve motorine indirim! Güncel akaryakıt, petrol fiyatları

Ekonomi

Akaryakıt fiyatları zam, indirim var mı? Araç sahipleri: Benzin ve motorine indirim! Güncel akaryakıt, petrol fiyatları

Alman otomotiv devinden fırsat! Volkswagen, Wolfsburg fabrikasında yeni bir elektrikli SUV üretecek
Alman otomotiv devinden fırsat! Volkswagen, Wolfsburg fabrikasında yeni bir elektrikli SUV üretecek

Otomotiv

Alman otomotiv devinden fırsat! Volkswagen, Wolfsburg fabrikasında yeni bir elektrikli SUV üretecek

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23