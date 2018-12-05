Araç sahipleri dikkat! O cezalar silindi

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde (FSM) geçen hafif ticari araçlara kesilen ceza ile ilgili sürpriz bir gelişmenin yaşandı. Cezalarla ilgili bu sabah yapılan sorgulama yapanlar, ödenmesi gereken herhangi bir borcun olmadığını gördü.

200 bin liraya ulaşan cezalar

Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün faaliyete geçişi sonrası, FSM’den geçiş yapan bazı araçların geçişi yasaklanmıştı. Ancak durumdan haberi olmayan çok sayıda araç sahibi, kendilerine tebliğ edilen veye sistem üzerinden yaptıkları sorgulamada şoke olmuştu. Her geçiş için 600 TL'lik ceza kesilen araç sahiplerinden 200 bin liraya kadar ceza kesilen olmuştu.

Cezalar silindi

Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre; bu sabah, Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait sistem üzerinden sorgulama yapan araç sahipleri farklı bir tablo ile karşılaştı. Yapılan sorgulamalarda cezaların görünmediği anlaşıldı.