Araç sahipleri dikkat! MTV ödemelerinde son gün 31 Ocak! Taksit çözümü...

Motorlu taşıtlar vergisi ve yapılandırma taksit ödemeleri için son tarih 31 Ocak. MTV'de ilk taksit ödemelerinin bu tarihe kadar yapılması gerekiyor. Ekim-Kasım-Aralık 2022 dönemine ait Katma Değer Vergisinin beyanı ve ödemesi için de son tarih 31 Ocak olarak belirlendi.

Motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) bu yıla ilişkin ilk taksiti ile borç yapılandırmasına ilişkin taksit ödemelerinin 31 Ocak Salı gün sonuna kadar yapılması gerekiyor. Motorlu taşıtlar vergisinde bu yıla ilişkin ilk taksit ile 7256 sayılı yapılandırmada 13'üncü, 7326 sayılı yapılandırmada 9'uncu taksit ödemelerinin ay sonuna kadar yapılması gerekiyor. Ekim-Kasım-Aralık 2022 dönemine ait geri kazanım katılım payı, Aralık 2022'ye ait turizm payı, haberleşme vergisi, dijital hizmet vergisi beyannamesinin verilmesi, yıllık harçların ödenmesi için de son tarih 31 Ocak olarak belirlendi.

Araç sahipleri peşin ödemenize gerek yok

2023 yılına ait Motorlu taşıtlar vergisinin birinci taksit ödeme dönemi 1 Ocak 2023'te başladı.

İlk taksiti ile borç yapılandırmasına ilişkin taksit ödemeleri, 31 Ocak'ta sona erecek.

Ödemeler İnteraktif Vergi Dairesi, vergi daireleri, yetkili bankalar ve PTT üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

MTV iki taksitte ödeniyor

MTV, ocak ve temmuz olmak üzere eşit 2 taksitte ödeniyor.

Cumhurbaşkanı Kararı gereği bu yıla ilişkin MTV tutarları, yüzde 122,9'luk yeniden değerleme oranı yerine yüzde 61,5 baz alınarak hesaplandı.

En yüksek MTV 101 bin TL

Buna göre, 2023'te ödenecek en düşük MTV 219, en yüksek MTV tutarı da 101 bin 152 lira olacak.

Söz konusu tutarların yarısına tekabül eden birinci taksit ödemeleri bu ayın sonuna kadar yapılacak.

Ekim-Kasım-Aralık 2022 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin beyanı ve ödemesinin de ay sonuna kadar yapılması gerekiyor.

Mükelleflerin ilgili döneme ait geri kazanım katılım payı, haberleşme vergisi, yıllık harçların ödenmesi için de son tarih 31 Ocak olarak belirlendi.

GEÇERLİ MTV TARİFESİ DETAYLARI

Cumhurbaşkanı Kararı gereği bu yıla ilişkin MTV tutarları, yüzde 122,9'luk yeniden değerleme oranı yerine yüzde 61,5 baz alınarak hesaplandı.

Buna göre, 2023'te ödenecek en düşük MTV 219 lira, en yüksek MTV tutarı da 101 bin 152 lira olacak.

Örneğin, taşıt değeri 199 bin 700 lirayı aşan 1 Ocak 2018 ve sonrasında tescil edilen 1400 cc motor silindir hacmine sahip 1-3 yaş otomobil için 4 bin 434 lira MTV ödenecek. Taşıt değeri 199 bin 700 lirayı aşan aynı silindir hacmindeki 4-6 yaş otomobil için ise 3 bin 323 lira vergi uygulanacak.

Söz konusu tutarların yarısına tekabül eden birinci taksit ödemeleri bu ayın sonuna kadar yapılacak.

YAPILANDIRMADA TAKSİT ÖDEMELERİ VE KDV BEYANNAME VERME SÜRELERİ

Damga vergisi ile muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin verilme ve tahakkuk eden vergilerin ödenme sürelerinin son günü de 26 Ocak olarak belirlendi.

Ekim-Kasım-Aralık 2022 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin beyanı ve ödemesinin de ay sonuna kadar yapılması gerekiyor.

Bunun yanı sıra 7256 sayılı yapılandırmada 13'üncü, 7326 sayılı yapılandırmada da 9'uncu taksitler ay sonuna kadar ödenecek.

Bu yılın vergi takviminde, mükelleflerin ilgili döneme ait geri kazanım katılım payı, Aralık 2022'ye ait turizm payı, haberleşme vergisi, dijital hizmet vergisi beyannamesinin verilmesi, yıllık harçların ödenmesi, 2022 yılında kullanılan defterlerin 2023 yılında da kullanılmak istenmesi halinde yasal defterlere ilişkin ara tasdik yapılması için de son tarih 31 Ocak olarak belirlendi.