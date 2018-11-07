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Araç sahipleri dikkat! İndirim geliyor

Bu akşamdan itibaren benzin fiyatlarına 15-20 kuruş arasında indirim yapılacağı ve indirimin pompaya yansıyacağı belirtildi.

07 Kasım 2018 Çarşamba 08:59
Araç sahipleri dikkat! İndirim geliyor

Dünyada ham petrol fiyatlarının 85 dolardan 72 dolara inmesi ve dolardaki düşüşle geçen hafta litrede 17 kuruş indirim yapılan benzinde bir müjde daha bekleniyor. Sektör temsilcileri, bugün akşamdan itibaren benzinde litre başına 15 ila 20 kuruş arasında indirim yapılacağını belirtti.

İndirim direkt pompaya yansıyacak. Mayıs ayından bu yana akaryakıtta döviz kuru artışının etkisini vatandaşa yansıtmamak için eşel mobil sistemi uygulanmaya başlanmıştı. Bu sistemle kur artışı ÖTV'den karşılanıyordu. Eşel mobil uygulaması benzinde sona erdi. Motorinde de devletin ÖTV alacağının iki hafta içinde tamamlanması bekleniyor. Kasım sonu itibarıyla motorinde de 25 kuruşluk indirimin pompaya yansıtılacağı söyleniyor.

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 08:59
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