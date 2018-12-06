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Araç sahipleri dikkat! İlk cezalar yazılmaya başlandı

İstanbul'da hızlı bir şekilde başlatılan ve kısa zamanda çok sayıda ceza işlemi uygulayan EDS üzerinden cezalar kesilmeye başladı.

06 Aralık 2018 Perşembe 18:21
Araç sahipleri dikkat! İlk cezalar yazılmaya başlandı

Türkiye'de her geçen gün daha da artan trafiğe kayıtlı araç sayısı ve sürekli büyüyen şehirler, İçişleri Bakanlığı'nın denetim anlamında teknolojiyi daha sık ve etkin kullanmasını da beraberinde getirdi. Son dönemlerde helikopter ve drone kullanılan denetim görüntülerini yeni dönemde EDS üzerinden yapılan denetlemeler izledi.

Çok sayıda ceza işlemi uygulayabiliyor

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, İstanbul'da hızlı bir şekilde başlatılan ve kısa zamanda çok sayıda ceza işlemi uygulayan sistem 455 kameraya izleniyor.

Bu kameraların kimisi kırmızı ışıkları, kimisi emniyet şeridini, kimisi tramvay yolunu denetlerken, bazı kameralar da yaya yolundaki görüntüleri merkeze aktarıyor. Kural ihlali yapan sürücüler bu kameralar tarafından ön cepheden görüntüleniyor. Bu görüntüye göre aynı anda sürücüye hız ihlali, emniyet kemeri ve cep telefonuyla konuşma gibi farklı ihlallerden ceza kesilebiliyor. Eğer sürücü hem emniyet kemerini takmamış hem de bu esnada cep telefonuyla konuşmuşsa, tek bir kare ile her iki konuda da ceza kesiliyor.

E-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor

Uygulamanın hayata geçmesinin ardından kısa sürede binlerce sürücü farklı trafik cezalarıyla yüz yüze kaldı. Cezaların büyük çoğunluğunun emniyet kemeri takılmaması nedeniyle olduğu öğrenilirken, ikinci sırada direksiyon başında cep telefonu ile konuşmanın geldiği kaydedildi. Sürücüler kendilerine sürpriz olan bu cezaları e-Devlet üzerinden sorgulayabiliyor.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 18:21
  1. İstanbul
  2. Türkiye
  3. İçişleri Bakanlığı

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