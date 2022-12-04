Araç sahipleri dikkat: En çok satılan otomobil, yılın otomobili yıl sonu kampanyalı fiyatıyla satışa çıktı!
Avrupa’da yılın otomobili seçilen Opel Yeni Astra için yılın son fırsatı geldi. Kampanyalı fiyatla satışa çıkarılan otomobil için bir de kredi desteği veriliyor. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus petrolüne yönelik tavan fiyat uygulamasını reddedeceklerini söyledi. Bu kararın petrol fiyatları yanı sıra araç alımlarını da etkiliyor. Kartlı son sistem anahtarsız giriş özelliğine sahip olan araçlar gündemde. Bu kez Akaryakıt piyasasını altüst edecek araç sahiplerine müjdeli karar yılın otomobili Opel Yeni Astra'dan geldi. Yıl sonu kampanyalı fiyatıyla satışa çıktı!
Türkiye’de otomobil sahibi olmak isteyenler firmaların yıl sonu araba kampanyalarını büyük bir heyecanla bekliyorlardı. Her yıl olduğu gibi otomobil firmaları yine yıl sonu kampanyaları ile piyasaya girdiler. Opel tarafından da yıl sonu araba kampanyaları açıklanırken en dikkat çekici kampanya Opel Yeni Astra için yapılıyor.
AVRUPA’DA YILIN OTOMOBİLİ OPEL YENİ ASTRA
2022 yılında Avrupa’da yılın otomobili seçilen Opel Yeni Astra için Türkiye’de çok cazip bir kampanya açıklandı. Oldukça nitelikli bir araç olan Opel Yeni Astra için çok büyük bir talep gösteriliyor. Opel Yeni Astra için satın alma başvurusu yapanlar stoklarla sınırlı olan otomobilleri alabilecekler. Stoklarda bulunan Opel Yeni Astra araçların satışı bittiğinde kampanya durdurulacak.
KAMPANYALI FİYAT AÇIKLANDI!
Opel Yeni Astra için firma kampanyalı fiyat açıkladı. Bu kapsamda yıl sonuna kadar müşteriler 693.900 TL’den başlayan fiyatlarla bu otomobili satın alabilecekler. 2023 yılına otomobil piyasasının zamlarla girmesi bekleniyor. Dolayısıyla bu fiyat son fırsat olacak. Bu fiyat avantajını değerlendirmeyenler 223 yılında Opel Yeni Astra için çok daha yüksek bütçeleri gözden çıkarmak zorunda kalacaklar.
KREDİ DESTEĞİ VERİLİYOR
Opel firması tarafından Opel Yeni Astra satın almak isteyen müşterilere bir de kredi desteği veriliyor. Müşterilere iki ayrı kredi teklifi yapılıyor. 12 ay vadeli 100 Bin TL kredi müşterilere faizsiz olarak kullandırılıyor. Ancak bazı müşteriler daha yüksek limitli krediler talep edebiliyorlar. Bu kapsamda da 15 ay vadeli 150 Bin TL kredi desteği aylık yüzde 0,99 faizle veriliyor. Müşteriler bu iki kredi teklifinden sadece bir tanesini seçebiliyor. (emlak365)
Yaşam
2023 - 2022 kış lastiği uygulaması: Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? Kış lastiği uygulaması ne zaman bitiyor? Hususi araçlarda kış lastiği uygulaması
Otomotiv
ÖTV düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı! Hangi araç, ne kadar olacak? Yeni otomobil fiyatları indirimi