Araç sahipleri dikkat: En çok satılan otomobil, yılın otomobili yıl sonu kampanyalı fiyatıyla satışa çıktı!

Türkiye’de otomobil sahibi olmak isteyenler firmaların yıl sonu araba kampanyalarını büyük bir heyecanla bekliyorlardı. Her yıl olduğu gibi otomobil firmaları yine yıl sonu kampanyaları ile piyasaya girdiler. Opel tarafından da yıl sonu araba kampanyaları açıklanırken en dikkat çekici kampanya Opel Yeni Astra için yapılıyor.

AVRUPA’DA YILIN OTOMOBİLİ OPEL YENİ ASTRA

2022 yılında Avrupa’da yılın otomobili seçilen Opel Yeni Astra için Türkiye’de çok cazip bir kampanya açıklandı. Oldukça nitelikli bir araç olan Opel Yeni Astra için çok büyük bir talep gösteriliyor. Opel Yeni Astra için satın alma başvurusu yapanlar stoklarla sınırlı olan otomobilleri alabilecekler. Stoklarda bulunan Opel Yeni Astra araçların satışı bittiğinde kampanya durdurulacak.

KAMPANYALI FİYAT AÇIKLANDI!

Opel Yeni Astra için firma kampanyalı fiyat açıkladı. Bu kapsamda yıl sonuna kadar müşteriler 693.900 TL’den başlayan fiyatlarla bu otomobili satın alabilecekler. 2023 yılına otomobil piyasasının zamlarla girmesi bekleniyor. Dolayısıyla bu fiyat son fırsat olacak. Bu fiyat avantajını değerlendirmeyenler 223 yılında Opel Yeni Astra için çok daha yüksek bütçeleri gözden çıkarmak zorunda kalacaklar.

KREDİ DESTEĞİ VERİLİYOR

Opel firması tarafından Opel Yeni Astra satın almak isteyen müşterilere bir de kredi desteği veriliyor. Müşterilere iki ayrı kredi teklifi yapılıyor. 12 ay vadeli 100 Bin TL kredi müşterilere faizsiz olarak kullandırılıyor. Ancak bazı müşteriler daha yüksek limitli krediler talep edebiliyorlar. Bu kapsamda da 15 ay vadeli 150 Bin TL kredi desteği aylık yüzde 0,99 faizle veriliyor. Müşteriler bu iki kredi teklifinden sadece bir tanesini seçebiliyor. (emlak365)