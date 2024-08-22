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Ekonomi Araç sahipleri dikkat: Benzine indirim geliyor
Ekonomi

Araç sahipleri dikkat: Benzine indirim geliyor

Yeniakit Publisher
2024-08-22 12:13:00 -
Araç sahipleri dikkat: Benzine indirim geliyor

Akaryakıt fiyatlarındaki ardı ardına gelen zamların ardından bu gece benzine indirim yapılacağı açıklandı. Litre başına 1 lira 46 kuruş indirim uygulanacak.

Brent petrol fiyatlarındaki düşüşler ve döviz kurlarındaki dalgalanmalarla birlikte, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarında hareketlilik devam ediyor.

ÖTV zamları ve global piyasalardaki dalgalanmalar, benzin ve motorin fiyatlarına doğrudan yansıyor.

Ancak bu kez tüketicilere sevindirici bir haber var: Benzin fiyatlarında önemli bir indirim bekleniyor.

1 LİRA 46 KURUŞ İNDİRİM GELİYOR

Yurt dışı piyasalardaki gerilemenin ardından 23 Ağustos 2024 tarihinden itibaren benzin fiyatlarına 1 lira 46 kuruşluk bir indirim uygulanacak.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bu gelişme ile birlikte akaryakıt fiyatlarında uzun zamandır beklenen bir rahatlama yaşanacak.

3 BÜYÜKŞEHİRDE BENZİNİN LİTRE FİYATI

İndirimin ardından, benzinin litre fiyatı Ankara’da 43.51 TL’ye, İstanbul’da 43.20 TL’ye, İzmir’de ise 44.01 TL’ye gerileyecek.

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