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Ekonomi Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorine dev indirim
Ekonomi

Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorine dev indirim

Petrol piyasasındaki son gelişmelerin ardından benzin ve motorin fiyatlarına indirim bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2022-08-05 09:44:00 - 2022-08-05 10:22:11
Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorine dev indirim

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 24,48 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 22,25 liradan satılıyor.

6 Ağustos cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere; benzin grubunda 2,23 TL motorin grubunda 1,15 TL fiyat indirimi bekleniyor.

Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

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Yorumlar

Dev

Dev indirim mi.?. Petrol 94 dolara düştü. 1.15 kuruş..

hülya

dev indirim derken?
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