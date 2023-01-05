Araç sahipleri dikkat! 2023 model Renault Toros'un Türkiye fiyatı! 2.el arabaların yerini ucuz sıfır araçlar aldı
Öte yandan galericilere göre, ikinci el otomobil piyasasında ÖTV indirimi nedeniyle son günler hareketlilik yaşanıyor. ikinci el araba yerine sıfır araç tercih edenler çoğunlukta. Öte yandan 2023 model Renault Toros modelinin Türkiye fiyatı belli oldu. İkinci el otomobil piyasasının 2022 yılında genel olarak yukarı ivme ile kazandı.. Peki, En uygun sıfır araba fiyatları hangileri? Volkswagen, Seat, Skoda, Citroen, Dacia, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Kia, Mıtsubıshı, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Suzuki, Toyota'nın 2023 fiyat listesi haberimizde. İşte En uygun sıfır araba fiyatları ve ayrıntılar... Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller: 2023 güncel fiyat listesi
Dayanıklılığı ve sağlamlığı ile bilinen Toros yollara geri dönmeye hazırlanıyor. Türkiye’de bir döneme damgasını vuran Renault 12 ya da ülkemizde bilinen ismiyle Renault'un Toros modeli, asfalta, yenilenen kasası ile geri dönüyor. Koronavirüs pandemisi, çip krizi ve ekonomik kriz derken otomobil fiyatları da Türkiye'de son dönemlerde arttı. Sürücüler Otomobil fiyatları 2023 yılı fiyat değişimlerini merak ederken bazı markalar 50 bin TL'ye varan zama gitti. Ancak bazı markalar ise fiyatlarını şu anlık sabit tutmayı tercih etti. Akaryakıt fiyatlarındaki artış dışında ÖTV indirimi araç sahiplerini sevindirdi.
İşte Türkiye'de satılan en uygun fiyatlı 2023 model otomobiller...
TOROS YOLLARA DÖNÜYOR
Henüz trafikte olan Torosların en genci bile 20 yaşının üzerinde. Yani otomobil 20 yılı aşkın bir süredir üretilmiyordu. Ancak Renault, elektrikli otomobillere dönüşüm sürecinde klasikleşen otomobillerini elektrikli motor seçenekleriyle yeniden üretme kararı aldı.
Bu karar doğrultusunda R5 modeli satışa çıkmış durumda. R2 ve R12 içinse çalışmalar devam ediyor. Fransa kaynaklı bilgilere göre R12 yani ülkemizdeki ismi ile Toros bu yıl içerisinde yollara çıkmış olacak.
2023 MODEL TOROS FİYATI VE ÖTV ETKİSİ
Peki, Toros nasıl bir performans ve fiyatla karşımıza çıkacak?
Tamamen elektrikli bir motorla donatılacak olan modelin şu anda Türkiye dahil pek çok ülkede satışta olan Zoe’nin yerini alacağı konuşuluyor. Başka bir ifade ile Zoe artık üretilmeyecek.
Yeni nesil 2023 model Renault Toros, yaklaşık olarak 800 km’lik bir menzile sahip olacak. yurtgazetesinin aktardığı haberde: Maksimum hızı 180 km/s olan otomobilin özellikle şehir içi kullanımda önemli bir role sahip olacağı tahmin ediliyor.
Peki yeni nesil R12 ya da ülkemizdeki ismi ile Toros kaç TL’den satışa sunulacak? Malum ülkemizde TOGG sınıfındaki elektrikli otomobiller için belli bir düzenleme mevcut. Bu otomobillerdeki ÖTV oranı yüzde 15 ile sınıflandırılmış durumda. Fakat yeni Toros ne yazık ki bu ÖTV grubuna girmiyor.
VOLVO KADAR SAĞLAM RENAULT TOROS
Dolayısıyla otomobilin fiyatı ÖTV’den ötürü biraz daha yüksek olacak. Renault bu otomobili Zoe ile aynı etiket üzerinden satmayı planlıyor. Peki bu ne anlama geliyor?
Şu anda Zoe ülkemizde 800 bin TL bandından satılıyor. Sızıntılara göre yeni Toros, Volvo modelleri kadar da sağlam olacak.
800 BİN TL VE 1 MİLYON TL ARASI
Bu açıdan bakılınca yeni nesil Toros'un 800 bin TL ile 1 milyon TL arasında bir fiyattan satılacağını tahmin edebiliriz. Elbette yine de bekleyip göreceğiz. Bu arada otomobilin 2023'ün son çeyreğinde tanıtılması bekleniyor.
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En uygun sıfır araba fiyatları hangileri?
Biz de sizler için, 2023 yılının Ocak ayında fiyatı 800 bin TL'yi aşmayan otomobiller
VolkswagenPolo 1.0 80 PS Manuel Impression
2022 Aralık fiyatı: 473,900 TL
2023 Ocak fiyatı: 475,400 TL
Polo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life
2022 Aralık fiyatı: 558,400 TL
2023 Ocak fiyatı: 560,000 TL
Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Life
2022 Aralık fiyatı: 638,200 TL
2023 Ocak fiyatı: 639,800 TL
Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Style
2022 Aralık fiyatı: 736,700 TL
2023 Ocak fiyatı: 738,300 TL
Yeni T-Cross 1.0 TSI 110 PS Manuel Life
2022 Aralık fiyatı: 652,600 TL
2023 Ocak fiyatı: 654,200 TL
T-Cross 1.0 TSI 110 PS DSG Life
2022 Aralık fiyatı: 764,500 TL TL
2023 Ocak fiyatı: 766,100 TL
Golf 1.0 lt TSI 110 PS Impression -
2022 Aralık fiyatı: 658,100 TL
2023 Ocak fiyatı: 659,700 TL
SKODA
Yeni Fabia 1.0 TSI 95 PS Elite
2022 Aralık fiyatı: 452.568 TL
2023 Ocak fiyatı: 454.141 TL
1.0 TSI 110 PS DSG Elite
2022 Aralık fiyatı: 518.984 TL
2023 Ocak fiyatı: 520.557 TL
1.0 TSI 110 PS DSG Premium
2022 Aralık fiyatı: 604.400 TL
2023 Ocak fiyatı: 605.973 TL
1.5 TSI ACT 150 PS DSG Premium
2022 Aralık fiyatı: 664.400 TL
2023 Ocak fiyatı: 666.333 TL
Scala 1.0 TSI 110 PS DSG Comfort
2022 Aralık fiyatı: 659.900 TL
2023 Ocak fiyatı: 661.473 TL
1.0 TSI 110 PS DSG Elite
Otomotiv
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2022 Aralık fiyatı: 694.900 TL
2023 Ocak fiyatı: 696.473 TL
Premium 1.0 TSI 110 PS DSG
2022 Aralık fiyatı: 769.400 TL
2023 Ocak fiyatı: 770.973 TL
Citroen
C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel
2022 Aralık fiyatı: 432.000 TL
2023 Ocak fiyatı: 455.000 TL
1.2 PureTech 110 HP - EAT6 - Feel Bold
2022 Aralık fiyatı: 559.000 TL
2023 Ocak fiyatı: 563.000 TL
1.2 PureTech 110 HP - EAT6 - Shine
2022 Aralık fiyatı: 607.000 TL
2023 Ocak fiyatı: 617.000 TL
C3 AIRCROSS SUV Feel 1.2 PureTech 130 HP
2022 Aralık fiyatı: 675.000 TL
2023 Ocak fiyatı: 695.000 TL
1.2 PureTech 130 HP - EAT6 Feel Bold
2022 Aralık fiyatı: 710.000 TL
2023 Ocak fiyatı: 731.000 TL
1.2 PureTech 130 HP - EAT6 Shine
2022 Aralık fiyatı: 772.000 TL
2023 Ocak fiyatı: 795.000 TL
SEAT
IBIZA 1.0 Evo 80 HP Style
2022 Aralık fiyatı: 459.000 TL
2023 Ocak fiyatı: 469.000 TL
1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style
2022 Aralık fiyatı: 629.000 TL
2023 Ocak fiyatı: 639.000 TL
1.5 EcoTSI ACT 150 HP DSG FR
2022 Aralık fiyatı: 730.000 TL
2023 Ocak fiyatı: 740.000 TL
ARONA 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style
2022 Aralık fiyatı: 695.000 TL
2023 Ocak fiyatı:
705.000
TL
1.0 EcoTSI 110 HP DSG Xperience
2022 Aralık fiyatı: 745.000 TL
2023 Ocak fiyatı: 755.000 TL
1.0 EcoTSI 110 HP DSG FR
2022 Aralık fiyatı: 755.000 TL
2023 Ocak fiyatı: 765.000 TL
FIAT
Fiat 2023 fiyat listesi güncelleme aşamasında.
EGEA SEDAN Easy 1.4 Fire 95 HP Benzinli
Aralık fiyatı: 374.900 TL
1.3 M.Jet 95 HP Easy Manuel Dizel
Aralık fiyatı: 540.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP DCT Easy Otomatik Dizel
Aralık fiyatı: 632.900 TL
1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Easy Otomatik
Aralık fiyatı: 683.900 TL
1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Urban Otomatik Elektrikli-Benzinli
Aralık fiyatı: 708.900 TL
1.4 Fire 95 HP Lounge Manuel Benzinli
Aralık fiyatı: 463.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP DCT Lounge Otomatik Dizel
Aralık fiyatı: 702.900 TL
1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Lounge Otomatik Elektrikli-Benzinli
Aralık fiyatı: 743.900 TL
PANDA URBAN 1.0 70 HP Manuel- Mild Hybrid-Benzinli
2022 Aralık fiyatı: 439.900 TL
Ford
EcoSport Style / SUV / 1.0L EcoBoost 125PS / 6 İleri Otomatik / Benzin
2023 Ocak fiyatı: 669.600 TL
ST-Line SUV 1.0L EcoBoost 125PS Otomatik - Benzin
2023 Ocak fiyatı: 758.900 TL
Puma Style / SUV / 1.0L EcoBoost 95PS / 6 İleri Manuel / Benzin
2023 Ocak fiyatı: 757.600 TL
Honda
Yeni Honda City 1.5L VTEC Benzinli Otomatik Elegance
2022 Aralık fiyatı: 547.000 TL
2023 Ocak fiyatı: 605.000 TL
City 1.5L VTEC Benzinli Otomatik Executive
2022 Aralık fiyatı: 563.500 TL
2023 Ocak fiyatı: 623.500 TL
Hyundai
Hyundai i10 1.0 MPI 67 PS Jump Benzin Manuel
2022 Aralık fiyatı: 313.000 TL
2023 Ocak fiyatı: 344.000 TL
1.0 MPI 67 PS Jump Benzin AMT
2022 Aralık fiyatı: 343.000 TL
2023 Ocak fiyatı: 365.000 TL
1.2 MPI 84 PS Style Benzin AMT
2022 Aralık fiyatı: 354.000 TL
2023 Ocak fiyatı: 377.000 TL
1.2 MPI 84 PS Elite Çift Renk Benzin AMT
2022 Aralık fiyatı: 370.000 TL
2023 Ocak fiyatı: 420.000 TL
Hyundai i20 100 PS 1.4 MPI 6 İleri Düz MT Jump (Benzinli)
2022 Aralık fiyatı: 385.000 TL
2023 Ocak fiyatı: 437.000 TL
1.4MPI 6 ileri Otomatik AT Jump (Benzinli)
2022 Aralık fiyatı: 442.000 TL
2023 Ocak fiyatı: 471.000 TL
1.4 MPI 100 PS Style Benzin Otomatik
2022 Aralık fiyatı: 450.000 TL
2023 Ocak fiyatı: 508.000 TL
Elantra 1.6MPI 123 PS 6 İleri Manuel Style (Benzinli)
2022 Aralık fiyatı: 628.000 TL
2023 Ocak fiyatı: 645.000 TL
1.6 MPI 123 PS Style Comfort Benzin CVT
2022 Aralık fiyatı: 674.000 TL
2023 Ocak fiyatı: 696.000 TL
Bayon 1.4 MPI 6 İleri Düz Jump Benzin Manuel
2022 Aralık fiyatı: 437.000 TL
2023 Ocak fiyatı: 465.000 TL
1.4 MPI 6 İleri Otomatik Jump Benzin Otomatik
2022 Aralık fiyatı: 466.000 TL
2023 Ocak fiyatı: 527.000 TL
Kona 1.0 T-GDI 120 PS Style Benzin DCT
2022 Aralık fiyatı: 688.000 TL
2023 Ocak fiyatı: 710.000 TL
KIA
PICANTO Feel 1.0L 67 PS AMT Benzin
Aralık 2022 fiyatı: 369.420 TL
Ocak 2023 fiyatı: 420.000 TL
Picanto 1.0L 67 PS AMT Benzin Live
Aralık 2022 fiyatı: 375.250 TL
Ocak 2023 fiyatı: 435.000 TL
Rio 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Cool
Aralık 2022 fiyatı: 473.120 TL
Ocak 2023 fiyatı: 556.000 TL
Rio 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Elegance Konfor
Aralık 2022 fiyatı: 559.220 TL
Ocak 2023 fiyatı: 646.000 TL
Yeni Cerato 1.6L 128 PS Otomatik Benzin Elegance
Ocak 2023 fiyatı: 770.000 TL
Yeni Ceed HB 1.0L 120 PS DCT (Otomatik) Mild Hybrid - Benzin Cool
Ocak 2023 fiyatı: 740.000 TL
ensonhaber'e göre: STONIC 1.2L 84 PS Manuel - Benzin - Cool
Aralık 2022 fiyatı: 469.500 TL
Ocak 2023 fiyatı: 552.000 TL
MG
MG ZS Comfort 1.5 5MT - Benzin - 106 PS
Aralık 2022 fiyatı: 563.600 TL
Ocak 2023 fiyatı: 615.000 TL
MG ZS Luxury 1.0T 6AT Benzin 111 PS
Aralık 2022 fiyatı: 769.000 TL
Ocak 2023 fiyatı: 789.000 TL
Nissan
Juke 1.0 DIG-T 115 Düz Vites Tekna
2022 Aralık fiyatı: 681.400 TL
2023 Ocak fiyatı: 681.700 TL
1.0 DIG-T 115PS DCT Tekna
2022 Aralık fiyatı: 780.700 TL
2023 Ocak fiyatı: 781.000 TL
Opel
CORSA 1.2 75 HP BENZİN MT5 ELEGANCE
2022 Aralık fiyatı: 464.900 TL
2023 Ocak fiyatı: 519.900 TL
1.2 100 HP BENZİN AT8 EDITION
2022 Aralık fiyatı: 561.900 TL
2023 Ocak fiyatı: 622.900 TL
Yeni Astra
1.2 130 HP Benzin MT6 Edition -
2022 Aralık fiyatı: 693.900 TL
2023 Ocak fiyatı: 728.900 TL
CROSSLAND 1.2 Benzinli MT-6 130 HP - ESSENTIAL
2022 Aralık fiyatı: 629.900 TL
2023 Ocak fiyatı: 671.900 TL
Peugeot
208 PRIME SELECTION 1.2 Puretech 100hp EAT8
2022 Aralık fiyatı: 610. 000 TL
2023 Ocak fiyatı: 645.000 TL
208 ACTIVE PRIME 1.2 PureTech 100hp EAT8
2022 Aralık fiyatı: 613.000 TL
2023 Ocak fiyatı: 647.500 TL
Yeni 308 ACTIVE PRIME 1.2 PureTech 130hp EAT8
2023 Ocak fiyatı: 861 bin TL
SUV 2008 ACTIVE PRIME 1.2 PureTech 130hp EAT8
2023 Ocak fiyatı: 841 bin 500 TL
Renault
Renault 2023 fiyat listesi güncelleme aşamasında.
Clio Joy 1.0 Sce 65 bg
2022 Aralık fiyatı: 376.900 TL
2023 Ocak fiyatı: ---
Touch 1.0 TCe X-Tronic 90 bg
2022 Aralık fiyatı: 507.000 TL
2023 Ocak fiyatı: ---
Icon 1.0 TCe X-Tronic 90 bg
2022 Aralık fiyatı: 546.000 TL
2023 Ocak fiyatı: ---
Taliant Joy 1.0 Sce 65 bg
2022 Aralık fiyatı: 373.900 TL
2023 Ocak fiyatı: ---
Captur Touch 1.3 Mild Hybrid EDC 140 bg
2022 Aralık fiyatı: 742.000 TL
2023 Ocak fiyatı: ---
Suzuki
SWIFT HİBRİT 1.2 MHEV CVT GL Techno (Tek Renk) Otomatik Benzinli 83 PS 4x2 -
2022 Aralık fiyatı: 562.026 TL
2023 Ocak fiyatı: 615.000 TL
1.2 MHEV CVT GL Techno (Çift Renk) Otomatik Benzinli 83 PS 4x2
2023 Ocak fiyatı: 621.000 TL
1.2 MHEV CVT GLX Premium (Tek Renk) Otomatik Benzinli 83 PS 4x2 -
2023 Ocak fiyatı: 665.000 TL
Toyota
Corolla 1.5 Vision
2022 Aralık fiyatı: 607.050 TL
2023 Ocak fiyatı: 642.000 TL
COROLLA 1.5 Vision Multidrive S
2022 Aralık fiyatı: 633.750 TL
2023 Ocak fiyatı: 670.300 TL
YARIS 1.0 Vision
2022 Aralık fiyatı: 459.750 TL
2023 Ocak fiyatı: 517.200 TL
Yaris 1.5 Dream Multidrive S
2022 Aralık fiyatı: 623.250 TL
2023 Ocak fiyatı: 659.750 TL
Merak edenler için: Yılda iki taksit halinde gerçekleşen Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) ilk taksiti ocak ayında, ikinci taksiti ise temmuz ayında ödeniyor.
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