Araç sahipleri dikkat! 2023 model Renault Toros'un Türkiye fiyatı! 2.el arabaların yerini ucuz sıfır araçlar aldı

Dayanıklılığı ve sağlamlığı ile bilinen Toros yollara geri dönmeye hazırlanıyor. Türkiye’de bir döneme damgasını vuran Renault 12 ya da ülkemizde bilinen ismiyle Renault'un Toros modeli, asfalta, yenilenen kasası ile geri dönüyor. Koronavirüs pandemisi, çip krizi ve ekonomik kriz derken otomobil fiyatları da Türkiye'de son dönemlerde arttı. Sürücüler Otomobil fiyatları 2023 yılı fiyat değişimlerini merak ederken bazı markalar 50 bin TL'ye varan zama gitti. Ancak bazı markalar ise fiyatlarını şu anlık sabit tutmayı tercih etti. Akaryakıt fiyatlarındaki artış dışında ÖTV indirimi araç sahiplerini sevindirdi.

İşte Türkiye'de satılan en uygun fiyatlı 2023 model otomobiller...

TOROS YOLLARA DÖNÜYOR

Henüz trafikte olan Torosların en genci bile 20 yaşının üzerinde. Yani otomobil 20 yılı aşkın bir süredir üretilmiyordu. Ancak Renault, elektrikli otomobillere dönüşüm sürecinde klasikleşen otomobillerini elektrikli motor seçenekleriyle yeniden üretme kararı aldı.

Bu karar doğrultusunda R5 modeli satışa çıkmış durumda. R2 ve R12 içinse çalışmalar devam ediyor. Fransa kaynaklı bilgilere göre R12 yani ülkemizdeki ismi ile Toros bu yıl içerisinde yollara çıkmış olacak.

2023 MODEL TOROS FİYATI VE ÖTV ETKİSİ

Peki, Toros nasıl bir performans ve fiyatla karşımıza çıkacak?

Tamamen elektrikli bir motorla donatılacak olan modelin şu anda Türkiye dahil pek çok ülkede satışta olan Zoe’nin yerini alacağı konuşuluyor. Başka bir ifade ile Zoe artık üretilmeyecek.

Yeni nesil 2023 model Renault Toros, yaklaşık olarak 800 km’lik bir menzile sahip olacak. yurtgazetesinin aktardığı haberde: Maksimum hızı 180 km/s olan otomobilin özellikle şehir içi kullanımda önemli bir role sahip olacağı tahmin ediliyor.

Peki yeni nesil R12 ya da ülkemizdeki ismi ile Toros kaç TL’den satışa sunulacak? Malum ülkemizde TOGG sınıfındaki elektrikli otomobiller için belli bir düzenleme mevcut. Bu otomobillerdeki ÖTV oranı yüzde 15 ile sınıflandırılmış durumda. Fakat yeni Toros ne yazık ki bu ÖTV grubuna girmiyor.

VOLVO KADAR SAĞLAM RENAULT TOROS

Dolayısıyla otomobilin fiyatı ÖTV’den ötürü biraz daha yüksek olacak. Renault bu otomobili Zoe ile aynı etiket üzerinden satmayı planlıyor. Peki bu ne anlama geliyor?

Şu anda Zoe ülkemizde 800 bin TL bandından satılıyor. Sızıntılara göre yeni Toros, Volvo modelleri kadar da sağlam olacak.

800 BİN TL VE 1 MİLYON TL ARASI

Bu açıdan bakılınca yeni nesil Toros'un 800 bin TL ile 1 milyon TL arasında bir fiyattan satılacağını tahmin edebiliriz. Elbette yine de bekleyip göreceğiz. Bu arada otomobilin 2023'ün son çeyreğinde tanıtılması bekleniyor.

En uygun sıfır araba fiyatları hangileri?

Biz de sizler için, 2023 yılının Ocak ayında fiyatı 800 bin TL'yi aşmayan otomobiller

VolkswagenPolo 1.0 80 PS Manuel Impression

2022 Aralık fiyatı: 473,900 TL

2023 Ocak fiyatı: 475,400 TL

Polo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life

2022 Aralık fiyatı: 558,400 TL

2023 Ocak fiyatı: 560,000 TL

Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Life

2022 Aralık fiyatı: 638,200 TL

2023 Ocak fiyatı: 639,800 TL

Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Style

2022 Aralık fiyatı: 736,700 TL

2023 Ocak fiyatı: 738,300 TL

Yeni T-Cross 1.0 TSI 110 PS Manuel Life

2022 Aralık fiyatı: 652,600 TL

2023 Ocak fiyatı: 654,200 TL

T-Cross 1.0 TSI 110 PS DSG Life

2022 Aralık fiyatı: 764,500 TL TL

2023 Ocak fiyatı: 766,100 TL

Golf 1.0 lt TSI 110 PS Impression -

2022 Aralık fiyatı: 658,100 TL

2023 Ocak fiyatı: 659,700 TL

SKODA

Yeni Fabia 1.0 TSI 95 PS Elite

2022 Aralık fiyatı: 452.568 TL

2023 Ocak fiyatı: 454.141 TL

1.0 TSI 110 PS DSG Elite

2022 Aralık fiyatı: 518.984 TL

2023 Ocak fiyatı: 520.557 TL

1.0 TSI 110 PS DSG Premium

2022 Aralık fiyatı: 604.400 TL

2023 Ocak fiyatı: 605.973 TL

1.5 TSI ACT 150 PS DSG Premium

2022 Aralık fiyatı: 664.400 TL

2023 Ocak fiyatı: 666.333 TL

Scala 1.0 TSI 110 PS DSG Comfort

2022 Aralık fiyatı: 659.900 TL

2023 Ocak fiyatı: 661.473 TL

1.0 TSI 110 PS DSG Elite

2022 Aralık fiyatı: 694.900 TL

2023 Ocak fiyatı: 696.473 TL

Premium 1.0 TSI 110 PS DSG

2022 Aralık fiyatı: 769.400 TL

2023 Ocak fiyatı: 770.973 TL

Citroen

C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel

2022 Aralık fiyatı: 432.000 TL

2023 Ocak fiyatı: 455.000 TL

1.2 PureTech 110 HP - EAT6 - Feel Bold

2022 Aralık fiyatı: 559.000 TL

2023 Ocak fiyatı: 563.000 TL

1.2 PureTech 110 HP - EAT6 - Shine

2022 Aralık fiyatı: 607.000 TL

2023 Ocak fiyatı: 617.000 TL

C3 AIRCROSS SUV Feel 1.2 PureTech 130 HP

2022 Aralık fiyatı: 675.000 TL

2023 Ocak fiyatı: 695.000 TL

1.2 PureTech 130 HP - EAT6 Feel Bold

2022 Aralık fiyatı: 710.000 TL

2023 Ocak fiyatı: 731.000 TL

1.2 PureTech 130 HP - EAT6 Shine

2022 Aralık fiyatı: 772.000 TL

2023 Ocak fiyatı: 795.000 TL

SEAT

IBIZA 1.0 Evo 80 HP Style

2022 Aralık fiyatı: 459.000 TL

2023 Ocak fiyatı: 469.000 TL

1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style

2022 Aralık fiyatı: 629.000 TL

2023 Ocak fiyatı: 639.000 TL

1.5 EcoTSI ACT 150 HP DSG FR

2022 Aralık fiyatı: 730.000 TL

2023 Ocak fiyatı: 740.000 TL

ARONA 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style

2022 Aralık fiyatı: 695.000 TL

2023 Ocak fiyatı:

705.000

TL

1.0 EcoTSI 110 HP DSG Xperience

2022 Aralık fiyatı: 745.000 TL

2023 Ocak fiyatı: 755.000 TL

1.0 EcoTSI 110 HP DSG FR

2022 Aralık fiyatı: 755.000 TL

2023 Ocak fiyatı: 765.000 TL

FIAT

Fiat 2023 fiyat listesi güncelleme aşamasında.

EGEA SEDAN Easy 1.4 Fire 95 HP Benzinli

Aralık fiyatı: 374.900 TL

1.3 M.Jet 95 HP Easy Manuel Dizel

Aralık fiyatı: 540.900 TL

1.6 M.Jet 130 HP DCT Easy Otomatik Dizel

Aralık fiyatı: 632.900 TL

1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Easy Otomatik

Aralık fiyatı: 683.900 TL

1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Urban Otomatik Elektrikli-Benzinli

Aralık fiyatı: 708.900 TL

1.4 Fire 95 HP Lounge Manuel Benzinli

Aralık fiyatı: 463.900 TL

1.6 M.Jet 130 HP DCT Lounge Otomatik Dizel

Aralık fiyatı: 702.900 TL

1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Lounge Otomatik Elektrikli-Benzinli

Aralık fiyatı: 743.900 TL

PANDA URBAN 1.0 70 HP Manuel- Mild Hybrid-Benzinli

2022 Aralık fiyatı: 439.900 TL

Ford

EcoSport Style / SUV / 1.0L EcoBoost 125PS / 6 İleri Otomatik / Benzin

2023 Ocak fiyatı: 669.600 TL

ST-Line SUV 1.0L EcoBoost 125PS Otomatik - Benzin

2023 Ocak fiyatı: 758.900 TL

Puma Style / SUV / 1.0L EcoBoost 95PS / 6 İleri Manuel / Benzin

2023 Ocak fiyatı: 757.600 TL

Honda

Yeni Honda City 1.5L VTEC Benzinli Otomatik Elegance

2022 Aralık fiyatı: 547.000 TL

2023 Ocak fiyatı: 605.000 TL

City 1.5L VTEC Benzinli Otomatik Executive

2022 Aralık fiyatı: 563.500 TL

2023 Ocak fiyatı: 623.500 TL

Hyundai

Hyundai i10 1.0 MPI 67 PS Jump Benzin Manuel

2022 Aralık fiyatı: 313.000 TL

2023 Ocak fiyatı: 344.000 TL

1.0 MPI 67 PS Jump Benzin AMT

2022 Aralık fiyatı: 343.000 TL

2023 Ocak fiyatı: 365.000 TL

1.2 MPI 84 PS Style Benzin AMT

2022 Aralık fiyatı: 354.000 TL

2023 Ocak fiyatı: 377.000 TL

1.2 MPI 84 PS Elite Çift Renk Benzin AMT

2022 Aralık fiyatı: 370.000 TL

2023 Ocak fiyatı: 420.000 TL

Hyundai i20 100 PS 1.4 MPI 6 İleri Düz MT Jump (Benzinli)

2022 Aralık fiyatı: 385.000 TL

2023 Ocak fiyatı: 437.000 TL

1.4MPI 6 ileri Otomatik AT Jump (Benzinli)

2022 Aralık fiyatı: 442.000 TL

2023 Ocak fiyatı: 471.000 TL

1.4 MPI 100 PS Style Benzin Otomatik

2022 Aralık fiyatı: 450.000 TL

2023 Ocak fiyatı: 508.000 TL

Elantra 1.6MPI 123 PS 6 İleri Manuel Style (Benzinli)

2022 Aralık fiyatı: 628.000 TL

2023 Ocak fiyatı: 645.000 TL

1.6 MPI 123 PS Style Comfort Benzin CVT

2022 Aralık fiyatı: 674.000 TL

2023 Ocak fiyatı: 696.000 TL

Bayon 1.4 MPI 6 İleri Düz Jump Benzin Manuel

2022 Aralık fiyatı: 437.000 TL

2023 Ocak fiyatı: 465.000 TL

1.4 MPI 6 İleri Otomatik Jump Benzin Otomatik

2022 Aralık fiyatı: 466.000 TL

2023 Ocak fiyatı: 527.000 TL

Kona 1.0 T-GDI 120 PS Style Benzin DCT

2022 Aralık fiyatı: 688.000 TL

2023 Ocak fiyatı: 710.000 TL

KIA

PICANTO Feel 1.0L 67 PS AMT Benzin

Aralık 2022 fiyatı: 369.420 TL

Ocak 2023 fiyatı: 420.000 TL

Picanto 1.0L 67 PS AMT Benzin Live

Aralık 2022 fiyatı: 375.250 TL

Ocak 2023 fiyatı: 435.000 TL

Rio 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Cool

Aralık 2022 fiyatı: 473.120 TL

Ocak 2023 fiyatı: 556.000 TL

Rio 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Elegance Konfor

Aralık 2022 fiyatı: 559.220 TL

Ocak 2023 fiyatı: 646.000 TL

Yeni Cerato 1.6L 128 PS Otomatik Benzin Elegance

Ocak 2023 fiyatı: 770.000 TL

Yeni Ceed HB 1.0L 120 PS DCT (Otomatik) Mild Hybrid - Benzin Cool

Ocak 2023 fiyatı: 740.000 TL

ensonhaber'e göre: STONIC 1.2L 84 PS Manuel - Benzin - Cool

Aralık 2022 fiyatı: 469.500 TL

Ocak 2023 fiyatı: 552.000 TL

MG

MG ZS Comfort 1.5 5MT - Benzin - 106 PS

Aralık 2022 fiyatı: 563.600 TL

Ocak 2023 fiyatı: 615.000 TL

MG ZS Luxury 1.0T 6AT Benzin 111 PS

Aralık 2022 fiyatı: 769.000 TL

Ocak 2023 fiyatı: 789.000 TL

Nissan

Juke 1.0 DIG-T 115 Düz Vites Tekna

2022 Aralık fiyatı: 681.400 TL

2023 Ocak fiyatı: 681.700 TL

1.0 DIG-T 115PS DCT Tekna

2022 Aralık fiyatı: 780.700 TL

2023 Ocak fiyatı: 781.000 TL

Opel

CORSA 1.2 75 HP BENZİN MT5 ELEGANCE

2022 Aralık fiyatı: 464.900 TL

2023 Ocak fiyatı: 519.900 TL

1.2 100 HP BENZİN AT8 EDITION

2022 Aralık fiyatı: 561.900 TL

2023 Ocak fiyatı: 622.900 TL

Yeni Astra

1.2 130 HP Benzin MT6 Edition -

2022 Aralık fiyatı: 693.900 TL

2023 Ocak fiyatı: 728.900 TL

CROSSLAND 1.2 Benzinli MT-6 130 HP - ESSENTIAL

2022 Aralık fiyatı: 629.900 TL

2023 Ocak fiyatı: 671.900 TL

Peugeot

208 PRIME SELECTION 1.2 Puretech 100hp EAT8

2022 Aralık fiyatı: 610. 000 TL

2023 Ocak fiyatı: 645.000 TL

208 ACTIVE PRIME 1.2 PureTech 100hp EAT8

2022 Aralık fiyatı: 613.000 TL

2023 Ocak fiyatı: 647.500 TL

Yeni 308 ACTIVE PRIME 1.2 PureTech 130hp EAT8

2023 Ocak fiyatı: 861 bin TL

SUV 2008 ACTIVE PRIME 1.2 PureTech 130hp EAT8

2023 Ocak fiyatı: 841 bin 500 TL

Renault

Renault 2023 fiyat listesi güncelleme aşamasında.

Clio Joy 1.0 Sce 65 bg

2022 Aralık fiyatı: 376.900 TL

2023 Ocak fiyatı: ---

Touch 1.0 TCe X-Tronic 90 bg

2022 Aralık fiyatı: 507.000 TL

2023 Ocak fiyatı: ---

Icon 1.0 TCe X-Tronic 90 bg

2022 Aralık fiyatı: 546.000 TL

2023 Ocak fiyatı: ---

Taliant Joy 1.0 Sce 65 bg

2022 Aralık fiyatı: 373.900 TL

2023 Ocak fiyatı: ---

Captur Touch 1.3 Mild Hybrid EDC 140 bg

2022 Aralık fiyatı: 742.000 TL

2023 Ocak fiyatı: ---

Suzuki

SWIFT HİBRİT 1.2 MHEV CVT GL Techno (Tek Renk) Otomatik Benzinli 83 PS 4x2 -

2022 Aralık fiyatı: 562.026 TL

2023 Ocak fiyatı: 615.000 TL

1.2 MHEV CVT GL Techno (Çift Renk) Otomatik Benzinli 83 PS 4x2

2023 Ocak fiyatı: 621.000 TL

1.2 MHEV CVT GLX Premium (Tek Renk) Otomatik Benzinli 83 PS 4x2 -

2023 Ocak fiyatı: 665.000 TL

Toyota

Corolla 1.5 Vision

2022 Aralık fiyatı: 607.050 TL

2023 Ocak fiyatı: 642.000 TL

COROLLA 1.5 Vision Multidrive S

2022 Aralık fiyatı: 633.750 TL

2023 Ocak fiyatı: 670.300 TL

YARIS 1.0 Vision

2022 Aralık fiyatı: 459.750 TL

2023 Ocak fiyatı: 517.200 TL

Yaris 1.5 Dream Multidrive S

2022 Aralık fiyatı: 623.250 TL

2023 Ocak fiyatı: 659.750 TL

Merak edenler için: Yılda iki taksit halinde gerçekleşen Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) ilk taksiti ocak ayında, ikinci taksiti ise temmuz ayında ödeniyor.

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