Akaryakıt fiyatlarına zam: Yeni ücreti ne? Aracı olanlar dikkat! 12 Haziran güncel LPG, motorin, benzin fiyatları

Son dakika haberleri...Piyasalarda dalgalanmalar sürerken benzin ve mazot fiyatı için brent petrol doğrudan belirleyici olmaya devam ediyor. OPEC+ grubu üyesi 9 ülkenin aldığı kararlar, Fed'in izlediği politikalar ve Rusya'da, Çin'de yaşanan küresel gelişmeler ile benzin ve motorin fiyatları cephesindeki beklentiler değişiyor. Benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 12 Haziran 2023 İstanbul, Ankara ve İzmir benzin ve mazot litre fiyatları...

MOTORİN FİYATLARI İÇİN İNDİRİM-ZAM VAR MI?

Motorin fiyatları (mazot fiyatı) için indirim-zam beklenmiyor.

BENZİN FİYATI İÇİN İNDİRİM-ZAM VAR MI?

Benzin fiyatı için indirim-zam beklenmiyor.

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARI

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Güncel benzin ve mazot litre fiyatları ne kadar kaç lira? İşte o tablolar:

MOTORİN FİYATLARI

İstanbul 22,16 TL

Ankara 22,55 TL

İzmir 22,66 TL

BENZİN FİYATLARI

İstanbul 24,02 TL

Ankara 24,4 TL

İzmir 24,42 TL

LPG FİYATLARI

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,39 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 10,42 TL

Ankara LPG fiyatı: 10,57 TL

İzmir LPG fiyatı: 10,46 TL