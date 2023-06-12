  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Binlerce yıl önce dikilmişti! Fransa'da beklenmedik çıkış, şaşırtan olay: 'Gizemli' taşlar yıkıldı

İsveç Mahkemesi'nden flaş skandal karar çıktı: Kur'an-ı Kerim yakma eylemleri geri dönüyor

Rusya'dan çok kritik açıklama! Putin resmen dünyaya duyurdu: Ukrayna'nın bu hamlesini anlamıyorum

Başkan Erdoğan kardeş ülkeye gidiyor! Bakü seyahatinde dünyaya dikkat çeken mesaj detayı

TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın Türkiye sözleri yeniden gündemi altüst etti!

El, ayaklarınızda bu belirti varsa aman dikkat!Hemen doktora gidin! Böbrekleriniz iflas etmiş olabilir.

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'dan flaş karar

Binlerce kilometre ötedeki deprem sonrası beklenmedik Türkiye sözleri! Hoogerbeets'ten sonra şimdi o

İYİ Parti'de yaprak dökümü sürüyor! Ahat Andican'ın ardından şoke eden bir istifa daha

Rusya ve Yunanistan'dan petrol için büyük oyun! Dünyaca ünlü ekonomist deşifre etti, herkes şok oldu
Ekonomi Akaryakıt fiyatlarına zam: Yeni ücreti ne? Aracı olanlar dikkat! 12 Haziran güncel LPG, motorin, benzin fiyatları
Ekonomi

Akaryakıt fiyatlarına zam: Yeni ücreti ne? Aracı olanlar dikkat! 12 Haziran güncel LPG, motorin, benzin fiyatları

Yeniakit Publisher
2023-06-12 22:38:00 - 2023-06-12 22:43:10
Akaryakıt fiyatlarına zam: Yeni ücreti ne? Aracı olanlar dikkat! 12 Haziran güncel LPG, motorin, benzin fiyatları

Motorin ve benzin fiyatlarına zam geldi. Zam sonrası benzin ve motorin fiyatları değişti. Gerçekleşen değişim sonrası gözler benzin ve motorin fiyatlarına çevrildi. Peki, benzin ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL? Merak edenler için güncel rakamları haberimizde derledik. İşte 12 Haziran LPG, benzin ve motorin fiyatları...

Son dakika haberleri...Piyasalarda dalgalanmalar sürerken benzin ve mazot fiyatı için brent petrol doğrudan belirleyici olmaya devam ediyor. OPEC+ grubu üyesi 9 ülkenin aldığı kararlar, Fed'in izlediği politikalar ve Rusya'da, Çin'de yaşanan küresel gelişmeler ile benzin ve motorin fiyatları cephesindeki beklentiler değişiyor. Benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 12 Haziran 2023 İstanbul, Ankara ve İzmir benzin ve mazot litre fiyatları...

MOTORİN FİYATLARI İÇİN İNDİRİM-ZAM VAR MI?

Motorin fiyatları (mazot fiyatı) için indirim-zam beklenmiyor.

BENZİN FİYATI İÇİN İNDİRİM-ZAM VAR MI?

Benzin fiyatı için indirim-zam beklenmiyor.

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARI
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Güncel benzin ve mazot litre fiyatları ne kadar kaç lira? İşte o tablolar:

MOTORİN FİYATLARI

İstanbul 22,16 TL
Ankara 22,55 TL
İzmir 22,66 TL

BENZİN FİYATLARI

İstanbul 24,02 TL
Ankara 24,4 TL
İzmir 24,42 TL

LPG FİYATLARI

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,39 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 10,42 TL

Ankara LPG fiyatı: 10,57 TL

İzmir LPG fiyatı: 10,46 TL

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23