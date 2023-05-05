Araç sahipleri bayram edecek! Akaryakıta bir dev indirim daha geliyor
Brent petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişimlere göre akaryakıt fiyatlarına yeni bir indirim geliyor.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
3 Mayıs'ta motorine 59 kuruş indirimin ardından 4 Mayıs Perşembe gününden itibaren motorine 1 lira 29 kuruş indirim gelmişti.
Motorin indirimi
Gece yarısı itibariyle motorinde 49 kuruş indirim gerçekleşti. Fiyat değişikliği, pompa satış fiyatlarına yansıdı.
Benzine bir indirim daha
Benzinde ise 6 Mayıs cumartesi gününden itibaren 1 lira 6 kuruş indirim bekleniyor.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
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İstanbul'da motorin litre fiyatı 17,97 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 20.37 satılıyor.