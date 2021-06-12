Motorlu tüm araçların belirli bir araç muayene süresi vardır. Bu süreye dikkat edilmediği takdirde, araçların muayeneden geçirmeyen kişiler öncelikle belirlenmiş bir standart cezaya maruz kalır. Eğer bu ceza gerekli zaman içerisinde ödenmezse o zaman daha yüksek noktaya çıkmaktadır. Araç muayenesi geçmiş kişiler, muayene gecikme cezasının ne kadar olduğunu ve cezalarda herhangi bir indirimin olup olmadığını araştırıyor. İşte merak edilen haberin detayları…

Araç muayenesi gecikme cezası ne kadar?

Yeni düzenlemeye göre, araç muayenesini 1 yıl geciktirmiş bir otomobil sahibi, 205,08 TL gecikme cezası yerine yaklaşık 14,36 TL ödeyecek. 5 yıl muayeneye gelmeyen bir ticari aracın ödeyeceği gecikme bedeli ise 1.062,71 TL yerine 74,68 TL olacak. Ayrıca bu düzenlemeden faydalanmak için hiçbir zaman sınırı bulunmuyor. Yani 1 yıldan 10 yıla kadar muayeneye gelmeyen araçlar bile bu düzenlemeden faydalanabilir.