Araçlarının muayene tarihleri gelenler muayene istasyonlarının açık olup olmadığını araştırıyor. Pek çok kişi “Araç muayene istasyonları açık mı?” , “Araç muayenesi yapılıyor mu?” sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte, detaylar.

Araç muayeneleri ertelendi mi? Muayene istasyonları kapalı mı?

Araç muayenesi için tarih almak isteyenler muayene istasyonlarının açık olup olmadığını merak ediyor.

Resmi Gazete’de yayınlanan ilanda araç muayenesiyle ilgili şu detaylar yer aldı:

"3 Nisan 2020 tarihli ve 31088 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca;

3 Nisan 2020 tarihinden itibaren (3 Nisan dahil) üç ay içerisinde muayene süresi gelen araçlarının muayenesini gerçekleştiremeyen motorlu taşıt sahipleri, araç muayene işlemlerini bu sürenin bitimi olan 3 Temmuz 2020 tarihinden itibaren 45 gün içerisinde gerçekleştirebilirler.

Bu süre zarfında Türkiye genelindeki istasyonlarımız hizmet vermeye devam etmektedir. Halihazırda T.C Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen ve uygulanan önlemlere ek olarak Türkiye genelindeki tüm istasyonlarımızda gerekli hijyen tedbirleri alınmış bulunmaktadır."