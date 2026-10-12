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Yaşam Araç küle döndü! Şarj ünitesine bağlı elektrikli otomobil alev aldı
Yaşam

Araç küle döndü! Şarj ünitesine bağlı elektrikli otomobil alev aldı

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Antalya’nın Alanya ilçesinde akaryakıt istasyonundaki şarj ünitesine bağlı elektrikli otomobil alevlere teslim oldu.

Alanya’da akaryakıt istasyonunda şarj edilen elektrikli otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle alevlere teslim oldu.

 

Konaklı Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonunda bulunan ünitede şarj edilen elektrikli otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek aracı sardı. Durumu fark eden çevredekiler ve istasyon çalışanları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine akaryakıt istasyonuna itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası elektrikli otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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