Araç kiralamayı çok sevdik! Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Savcı: “Kira günü sayımız yüzde 38 arttı”

Anadolu Grubu bünyesinde faaliyet gösteren araç kiralama sektörünün yenilikçi markası Garenta, 2023 yılının Ocak - Ekim aylarına ait kısa dönem kiralamaya ait verilerini açıkladı. Buna göre 2023 yılının ilk on ayında toplam kira günü sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 38 artış gösterdi.

Yaz döneminde artan talebin ekim ayına kadar sürdüğünü belirten Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Şafak Savcı, “Uzun bayram tatilleri ve yaz döneminde kısa dönem araç kiralama sektörüne olan talep geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da devam etti. Garenta ofislerimiz, mobil uygulamamız ve resmi web sitemiz www.garenta.com.tr’den yapılan kiralamalarda 2023’ün ilk on aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre sözleşme sayımızı yüzde 30, kira günü sayımızı ise yüzde 38 artırdık” dedi. Savcı ayrıca ortalama kira süresinin Ocak – Ekim döneminde geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 5 seviyesinde artırdıklarını belirtti.

“2024 yılında başarımızı katlamak istiyoruz”

2023 yılının ilk on ayında sözleşme adetini ve kira günü sayısını artırdıklarına değinen Savcı, “2019 yılının son çeyreğinde başladığımız bayileşme atağıyla Türkiye’nin birçok noktasına Garenta markasını taşıdık. 39 ilde 21’i havalimanı noktası olmak üzere 80’in üzerindeki ofisimiz ile araç kiralamak isteyen herkese Garenta deneyimini yaşatıyoruz. Bu yılın son çeyreğinde de talebin geçtiğimiz yıla oranla artacağını öngörüyoruz. Ekim ayının sonuna kadar uzattığımız yüzde 50 indirim kampanyamız, bunun yanı sıra sürekli olarak müşterilerimize onların ihtiyaç ve beklentilerine yönelik hazırladığımız bireysel ve kurumsal kampanyalar ve marka iş birliklerimiz sayesinde yılı geçen senin üzerinde kapatacağımızı düşünüyoruz. Gelecek yıl da aynı şekilde gerek marka iş birliklerimiz gerek müşterilerimizden aldığımız dönüşler ve ihtiyaçlarına yönelik yapacağımız kampanyalarla başarımızı katlamayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.