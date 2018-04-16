Araç kiralamayı çok sevdik

Tasarrufa yönelen şirketler otomobil satın alma yerine kiralamayı tercih ediyor. Bu sayede büyüyen filo kiralama sektörü 2017’yi 29,1 milyar lira aktif büyüklüğü, 13,9 milyar lira yatırımla kapattı. Sektörün müşteri sayısı ise 65 bini buldu.

ŞİRKETLERİN TALEBİ ARTIYOR

Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER) Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici, şirketlerin filo talebinin giderek arttığına işaret etti. Ekici, “Şu anda şirketlerin önemli bölümü otomobil satın almak yerine kiralamayı tercih ediyor” dedi. Dijitalleşme filo kiralama sektörünü de etkiliyor. Artan şehirleşme ve trafik, sektörü müşterilerinin mobilite ihtiyacını karşılamaya itiyor. Ekici, mobilite çözümlerinin ilgi gördüğünü dile getirerek, “Bu nedenle filo kiralama firmaları maliyet optimizasyonu ve dijitalleşme gibi konulara önem verecek” ifadesini kullandı.

DÜZENLEME BEKLENTİSİ

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin yenilenmesi, ticari araçların daha geniş kapsamda kiralanmasının önünü açacak düzenlemelerin yapılması en önemli beklentilerden. Ekici, söz konusu düzenlemelerin kaynakların verimli yönetilmesine ve ülkenin kalkınmasına imkân tanıyacağını kaydetti.

Ayrıca trafik cezaları ile ilgili adım atılması temenni ediliyor. Ekici, cezaların firmalara değil, aracı kiralayanlara tebliğ edilmesi gerektiğini vurguladı.

ANADOLU ÖNE ÇIKIYOR

Operasyonel kiralama yöntemleri ağırlıklı olarak uluslararası veya ulusal çalışan, belirli ölçüde de bölgesel ya da faaliyet yürüten büyük ölçekli şirketlerce tercih ediliyor. Son dönemde Anadolu’dan da talepler gelmeye başladı. Küçük illerde filo kiralama sektörünü tanımayan çok sayıda şirket olduğunun altını çizen İnan Ekici, “Anadolu’da kat edilmesi gereken çok yol var” diye konuştu.

ARAÇ KİRALAMANIN AVANTAJLARI

Filo kiralama yöntemi şirketlere ve bireylere kaynaklarını verimli kullanma; pek çok riski bertaraf etme olanağı sunuyor. Kiralama yöntemini tercih edenler; döviz kuru, faiz, sigortada hasar/prim oranı gibi risklerle karşı karşıya kalmıyor.

5 KAT BÜYÜME BEKLENİYOR

TOKDER Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici, tüketim eğilimlerinin değiştiğine temas etti. Ekici şunları söyledi: “Araç sahipliği artık yeni kuşak için öncelikler arasında yer almıyor. Artık ihtiyaç olduğu süre kadar aracı kullanmaya olanak veren modellere ilgi artıyor. Araç paylaşım modelleri de tam bu ihtiyaçtan hareketle araç sahipliği yerine alternatif bir ulaşım çözümü olarak ortaya çıkıyor. Görünen o ki araç paylaşım sektörünü 10 seneden kısa bir sürede 5 kat gibi müthiş bir büyüme bekliyor. Küresel rakamlara bakarsak 2015’te 4,8 milyon üye ve 102 bin aracın olduğu araç paylaşım pazarının 2024 itibari ile 20 milyon üye ve 500 bin araca çıkacağı tahmin ediliyor. Türkiye’de paylaşım ekonomisinin bilinirliği ve sektörde faaliyet gösteren firma sayısı ise henüz çok sınırlı. Bilinirlik arttıkça paylaşım ekosisteminin süratle gelişeceği kanaatindeyiz.”