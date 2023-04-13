Suudi Arabistan'ı yeniden değerleme imkanı: Gündemde konuşulan yeni diplomatik izolasyon! Bakanı açıkladı

Suriye Dışişleri Bakanı, 2011'den beri ilk kez Suudi Arabistan'ı ziyaret etti.

Suriye ile Suudi Arabistan arasında, iki ülke ilişkilerini normalleştirmek üzere yıllar sonra ilk adım atıldı ve Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdat, Cidde’yi ziyaret etti.

İki ülke tarafından yapılan ortak açıklamada, görüşmelerde Suriye'nin Arap dünyasındaki diplomatik izolasyonunu sona erdirmek üzere çalışıldığı belirtildi.

bbc'nin aktardığı açıklamada iki ülke arasındaki konsolosluk hizmetleri ile uçuşların yeniden başlatılması için adımlar atılacağı kaydedildi.



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Katar ve Bahreyn diplomatik ilişkileri yeniden başlatacak

Öte yandan Suudi Arabistan, Mısır, BAE ve Bahreyn Arap dörtlüsü tarafından Katar'a karşı 3 yıldan fazla bir süre önce ilan edilen boykot 5 Ocak 2021'de düzenlenen El-Ula zirvesinin ardından sona erdi. Ancak Katar ve Bahreyn arasında çözülmemiş sorunların varlığı sebebiyle diplomatik ilişkilerin yeniden kurulması gecikmişti. Son olarak Katar ve Bahreyn diplomatk ilişkilerin yeniden başlatılması kararı aldı.

Katar ve Bahreyn, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin yeniden kurulmasına karar verdi.

Katar resmi haber ajansı QNA'nın bildirdiğine göre, karar, Katar-Bahreyn İzleme Komitesi'nin ikinci toplantısı sonunda alındı.

Ortak Hukuk ve Ortak Güvenlik komitelerinin ilk toplantısının sonuçlarının ele alındığı Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Körfez İşbirliği Konseyi Genel Sekreterliği'nde bir araya gelen Katar Bahreyn İzleme Komitesi'nde gündemdeki konular masaya yatırıldı.

Her iki taraf, ilişkilerin yeniden kurulması adımının, ikili ilişkileri geliştirme, Körfez entegrasyonunu ve birliğini destekleme konusundaki karşılıklı arzudan ve devletler arasındaki eşitlik, egemenlik, bağımsızlık, toprak bütünlüğü ve iyi komşuluk ilkelerine saygıdan kaynaklandığını vurguladı.

Suudi Arabistan'da 5 Ocak 2021'de düzenlenen El-Ula zirvesi ile Suudi Arabistan, Mısır, BAE ve Bahreyn Arap dörtlüsü tarafından Katar'a karşı 3 yıldan fazla bir süre önce ilan edilen boykot sonlandırılmıştı. gzt'de aktarılan haberde Doha ile Manama arasında henüz çözülmemiş sorunların varlığı sebebiyle diplomatik ilişkilerin yeniden kurulması gecikti ifadelerine yer verildi.

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