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Ekonomi Araç kiralama hizmeti alınacak
Ekonomi

Araç kiralama hizmeti alınacak

Orman İşletme Müdürlüğü-Şile Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar Orman Genel Müdürlüğü 2021 yılı orman yangınlarıyla mücadelede kullanılmak üzere sürücülü treyler (çekici+lowbed) ile 4x4 pickup öncü aracın sürücüsüz olarak kiralanması hizmeti için ihaleye çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-04-18 14:13:00 -
Araç kiralama hizmeti alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre 2021 Yılı Orman Yangınlarıyla Mücadelede kullanılmak üzere toplam 210 gün dozerin taşınması için 2012 model ve üzeri 1 adet sürücülü treyler (Çekici+Lowbed) ve 2017 model ve üzeri 1 adet 4x4 pıckup öncü aracın sürücüsüz olarak kiralanacak. İhale 28.04.2021 tarih ve saat 10:00’da Şile Orman İşletme Müdürlüğü, İhale Salonu’nda gerçekleştirilecek.

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