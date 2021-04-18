Araç kiralama hizmeti alınacak
Orman İşletme Müdürlüğü-Şile Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar Orman Genel Müdürlüğü 2021 yılı orman yangınlarıyla mücadelede kullanılmak üzere sürücülü treyler (çekici+lowbed) ile 4x4 pickup öncü aracın sürücüsüz olarak kiralanması hizmeti için ihaleye çıktı.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre 2021 Yılı Orman Yangınlarıyla Mücadelede kullanılmak üzere toplam 210 gün dozerin taşınması için 2012 model ve üzeri 1 adet sürücülü treyler (Çekici+Lowbed) ve 2017 model ve üzeri 1 adet 4x4 pıckup öncü aracın sürücüsüz olarak kiralanacak. İhale 28.04.2021 tarih ve saat 10:00’da Şile Orman İşletme Müdürlüğü, İhale Salonu’nda gerçekleştirilecek.
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