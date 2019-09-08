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Araç içinde unutulan malzemeler tehlike saçıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, sıcak havalarda artan araç yangınları konusunda vatandaşları uyardı.

08 Eylül 2019 Pazar 14:30
Araç içinde unutulan malzemeler tehlike saçıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, sıcak havalarda artan araç yangınları konusunda vatandaşları uyardı.


Araçlarda meydana gelen yangınların sebeplerini anlatan itfaiye amiri Ali Temiz, araçların bakım ve onarımının düzenli olarak yapılması gerektiğini ifade etti. Temiz, “Araç sahipleri, araçlarının bütün bakım ve onarımını mutlaka düzenli periyotlarda yaptırmalıdır. Araçtan gelen her türlü olağan dışı ses ve kokuyu ciddiye alarak kontrollerini gerçekleştirmelidir. Araç yangınları birçok nedenden kaynaklanabiliyor. Mesela, yakıt iletim borularında meydana gelen hasarlar,rastgele çekilen elektrik tesisatının kontak yapması, trafik kazaları, sigara izmaritinin düşürülmesi, fren balatalarının aşırı ısınması,elektrik tesisatına fazla akım gelmesi, LPG’li araçların standartlara uygun olmaması, oto tamirhanelerinde dikkatsizce yapılan kaynak çalışmaları ve bunun gibi birçok sebep var” dedi.


Araç içerisinde bırakılan malzemelere dikkat


Havaların ısınmasıyla beraber araç içerisinde bırakılan malzemelerden kaynaklanan yangın sayısının da arttığını söyleyen Temiz, “Araçların direkt güneşin altına park edilmemesi gerek. Çünkü araç sahiplerinin araç içerisinde unuttukları ya da bıraktıkları sprey, kolonya, deodorant, telefon, çakmak gibi malzemelerin yanı sıra mercek görevi görerek ısı alan gözlük ve su şişesi gibi malzemelere dikkat edilmesi gerekiyor. Bu malzemeler ısı alarak yangınlara, hatta büyük patlamalara bile neden olmaktadır” diye konuştu.


Araçlarda mutlaka yangın tüpü ve ilkyardım çantası bulundurulması konusunda uyarıda bulunan Temiz, “Piyasada çeşitli ebatlarda yangın tüpleri bulunuyor. Aracınızda mutlaka bir yangın tüpü bulundurmalı ve kullanımını öğrenmelisiniz”ifadelerini kullandı.


Aracınızı park ettiğiniz yere dikkat edin


Temiz, araçları park ederken oluşabilecek her türlü olumsuz duruma karşı güvenliği riske atacak ve müdahaleyi zorlaştıracak konumların da göz önünde bulundurulması gerektiğini belirterek, “Araç yangınlarına karşı güneş konusunda yaptığımız uyarının dışında, müdahale zorlaştıran araç parkı konumlarına da dikkat etmek gerekiyor. Mesela araçlar acil durumlarda itfaiye ve ambulansın geçişini zorlaştıracak şekilde park edilmemeli. Özellikle elektrik trafolarının yakınlarına ve bizim yangın alanında kullandığımız yangın hidrantlarının (musluğu) önüne park yapılmaması gerekiyor” dedi.


Araçta yangın çıktığında ne yapılmalı?


Araçta meydana gelen yangınlara müdahale ederken dikkat edilmesi gerekenler konusunda uyarıda bulunan Temiz, şunları söyledi: “Aracınızda yangın çıktığında sürüş halindeyseniz telaşlanmayın ve sakinliğinizi korumaya özen gösterin. Aracı mümkün olduğunca çabuk bir şekilde güvenli bir alana park edin. Kontağı kapatıp el frenini çekin. Araçtaki tüm kişileri hemen dışarı çıkarın. Hızla itfaiyeyi arayın veya çevrenizdekilerden yardım isteyin. İtfaiye olay yerine ulaşana kadar aracınızdaki yangın söndürme cihazı ile müdahale edin. İlk müdahaleye uzaktan başlayın. Dumanın üzerinize doğru gelmemesi için rüzgarı arkanıza alarak ve araca çok yaklaşmadan yangın söndürücüsünü alevlerin dibine dik bir şekilde uygulayın. Yangın sonucu açığa çıkan zehirli dumanların solunması yangınla ilişkili rastlanan en sık rahatsızlıklardan biridir. Bu nedenle dumanı doğrudan solumamak konusunda dikkatli olun. Yangın motor kısmından kaynaklanıyorsa motor kapağını hemen açmayın. Kapağın yangın anında açılması büyük miktarda hava akımının hızlıca motor bölümüne girmesine neden olabileceği ve bu yangının şiddetini artırabileceği için çok tehlikelidir. Kapağı hafifçe aralayarak söndürücüyü boşluktan içeri püskürtün.”

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Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 14:30
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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