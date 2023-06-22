Araç fiyatlarında büyük değişim!

Araç fiyatlarının geçen sene ayda bir değiştiğini ama bu sene günübirlik değiştiğini belirten Şanlıurfa'da oto galericilik yapan esnaf, fiyatların belirli bir dengede olmadığını söyledi.

Esnaf, araç alım satım işini herkesin yapmasından dolayı yakınarak bu konuda bir yaptırım uygulanmasını talep etti.

Sattıkları aracı yerine tekrar koyamadıklarını vurgulayan esnaf, fiyatlara yetişemediklerini ifade etti.

"Sattığımız araçların hiçbirini yerine koyamıyoruz"

Araç alım satım işinin sadece taşıt satma belgesi olanların yapması gerektiğini belirten Ziya Kılıç, "Araç fiyatları günbegün değişiyor. Son bir-bir buçuk yıldan bu yana sattığımız araçların hiçbirini yerine koyamıyoruz. 6 ay önce elimizde bulunan araçtan sonra 6 araç satmışız ve o ilk sattığımız aracı şu an alamıyoruz. Müthiş bir serbest piyasa var. Müthiş bir artış var. Kaldı ki bu işi ehli olmayan insanlar yapıyor. Bakkalından, manavından, kasabından ve memurundan herkes araç alım satımıyla uğraşıyor. Yakındığımız nokta bu işin erbabı olan, gerekli kimliği olan, taşıt satma belgesi olan esnafların bu işi yapmasından taraftarız. Yetkililer bu konuyla ilgili bir çalışma yapmalı. Durumumuz pek iç açıcı değil. Para kazanamıyoruz. Paramız enflasyona karşı eriyor." dedi.

"500 bin lira dediğim araç internette 650 bin liraya satılıyor"

Araç fiyatlarının kişilerin isteğine göre belirlendiğini söyleyen Kılıç, "Bayilerde sıfır araçların olmaması, araçların stoklanması, yurt dışından aracın gelmemesi gibi ortada bir gerçek var ki ehli olmayanlar bu işi yapıyor. Araç bize gelmiyor. Sosyal medyada satılıyor. Bu da rekabetin oluşmasını sağlıyor. Bu da fiyatları yükseltiyor. Bayilerde araç olmamasından dolayı araçların fiyatları kişinin isteğine göre belirleniyor. Bu işin bir takibi, kontrolü yok. 500 bin lira dediğim araç internette 650 bin liraya satılıyor. Buna ilişkin bir yaptırım yok." diye konuştu.

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"Sattığımız ikinci el araçları yerine koyamıyoruz"

İkinci el araç fiyatlarına yetişemediklerini vurgulayan Mehmet Haşlak, "İkinci el araç alıp satıyoruz. Sattığımız ikinci el araçları yerine koyamıyoruz. Bugün satıyoruz ama bir hafta sonra 50-100 bin lira koyup sattığımız aracı alıyoruz. Fiyatlara yetişemiyoruz. Halimiz ne olacak, nasıl yapacağız, onu da bilmiyoruz. Geçen sene bu seneden daha iyiydi. Bir alıyorduk, bir hafta veya bir ay sonra aracı yerine koyabiliyorduk. 6 aydır ne araç alabiliyoruz ne de satabiliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Araç fiyatları başını almış gitmiş kim dengeleyebilir?"

Araç fiyatlarının dengelenmeyeceğini ifade eden Haşlak, "Araç fiyatlarını ne devlet ne halk ne de esnaf dengeleyebilir. Araç fiyatları başını almış gitmiş kim dengeleyebilir? Esnaf olarak dengelemek istesek bile bu mümkün değil. Araç fabrikalarında ve bayilerinde sıkıntı var. Bir bayiden araç talep et ama araç yok. Millet artık sıfır araçtan vazgeçmiş diye ikinci ele yöneldi." şeklinde konuştu. (İLKHA)