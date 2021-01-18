Araç değer kaybı nasıl alınır? Araç değer kaybı hesaplama

Pert araç değeri nasıl belirlenir? Pert araç fiyatı nasıl belirlenir? İkili veya daha fazla aracın karıştığı trafik kazalarında , araçlarda meydana gelen hasarın onarımından kaynaklı , aracınızın ikinci el satış piyasasında değer kaybetmesine ve piyasaya göre satış bedelinin düşmesine değer kaybı denilmektedir.

Araç değer kaybı nasıl alınır?

Araç değer kaybı raporu kapsamlı ve detaylı olarak (ekspertiz raporu, onarım resimleri, servis faturası vb.) hazırlandıktan sonra ilgili taraflardan Sigorta Şirketi, Araç Ruhsat Sahibi ve Sürücü’ den talep edilir. Talebinizin karşılanmaması durumunda Sigorta Tahkim komisyonu başvuru yapılabilir.

Araç değer kaybı taleplerinde, öncelikle, kazanın çift taraflı olması gerekmektedir. Kaza nedeniyle araçta meydana gelen değer kaybı, gerçek zarar içinde değerlendirilir. Bu zarardan Karayolları Trafik Kanunu (KTK) gereğince; Karşı aracın Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası (ZMMS) sigortacısı.

Bilinen adıyla trafik sigortasından talep edilmesi halinde sorumlu oldukları üst limit dahilinde sorumludur. Aşan kısım yönünden eğer varsa ihtiyari mali mesuliyet sigortacısı, işleten sıfatından dolayı araç maliki ve kazaya neden olan araç sürücüsü (o an kullanan kişi) sorumlu tutulur.

Araç değer kaybı nasıl hesaplanır?

Aracın markası, modeli, yaşı, kilometresi, aracın kazadan önceki piyasa değeri, kazadan sonraki piyasa rayici, onarımın yetkili serviste mi özel serviste mi yapıldığı, hasarlı parça üzerinde yapılan işlemin kapsamı, hasar gören parçaların niteliği ve sayısı, aracın hususi mi ticari mi olduğu hatta trafiğe çıkış tarihi, araçtaki değer kaybı hesaplamasında dikkate alınır. 1 Nisan 2020’den sonra aracın kullanılmışlık düzeyi, hasar boyutu, rayiç değeri, aracın KDV bedeli dahil onarım bedeli de hesaplamanın içine hasar boyutu katsayısı olarak eklenmiştir.

Araç değer kaybı sigorta başvuru nasıl yapılır?

Zarar görenin, ZMMS’da öngörülen sınırlar içinde dava yoluna gitmeden önce ilgili sigorta kuruluşuna yazılı başvuruda bulunması gereklidir. Sigorta kuruluşunun başvuru tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde başvuruyu yazılı olarak cevaplamaması veya verilen cevabın talebi karşılamadığına ilişkin uyuşmazlık olması halinde, zarar gören dava açabilir veya sigorta tahkim komisyonuna başvurabilir.

Araç değer kaybını sigorta ne zaman öder?

Sigorta şirketine istenen belgeleri sunduğumuz takdirde, sigorta şirketi kendi içerisinde dosyayı inceledikten sonra olumlu gördükleri takdirde 8 gün içinde zararı ödemekle yükümlüdür.